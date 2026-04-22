CNC-Operatör Cliff Models
Drömmer du om att få jobba med innovativa lösningar i en verksamhet där varje uppdrag är unikt och du får möjlighet att arbeta kreativt? Har du dessutom erfarenhet som CNC-operatör och vill ta chansen att fortsätta utvecklas inom en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter? Läs då vidare. Vi på Cliff Models växer och söker dig som vill vara med på deras fortsatta resa framåt. Nyfiken? Läs mer om tjänsten och ansök redan idag!
CNC-operatör Som CNC-operatör hos oss arbetar du med hela kedjan - från planering och programmering till produktion och uppföljning. Utifrån underlag från kund analyserar du hur uppdraget bäst kan genomföras. Eftersom uppdragen alltid är unika samarbetar du nära med kollegor för att utbyta idéer och hitta bästa möjliga lösning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Programmering
Konstruktion av fixturer
Styrning och övervakning av produktion
Till din hjälp har du både traditionella verkstadsmaskiner, avancerad friformsutrustning och 5-axliga CNC-fräsar/svarvar. Tjänsten är på heltid, måndag-fredag kl. 06.30-15.30, med flexmöjligheter.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du en spännande och ganska unik tjänst där kreativitet och problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av en inkluderande och platt organisation som värdesätter transparens, öppenhet och högt i tak. Vi tror på att ge våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas, och med engagemang, vilja och ambition finns det stora möjligheter att avancera internt. För att underlätta vardagen erbjuder vi dessutom flexibla arbetstider, med möjlighet att börja eller sluta en timme tidigare eller senare.
Vem söker vi? Vi letar efter dig som är en kreativ idéspruta och som brinner för att hitta nya, innovativa lösningar. Du är nyfiken, öppen för att testa olika arbetssätt och har lätt för att ställa om när förutsättningarna ändras. Samarbete är viktigt för dig - du delar gärna med dig av dina idéer samtidigt som du är lyhörd och ödmjuk inför andras.
Vi tror också att du trivs i en miljö där det ibland kan bli intensivt och där du behöver kunna hantera pressade situationer på ett lugnt och strukturerat sätt. Du har med dig erfarenhet av skärande bearbetning eller ett stort intresse för bil, motorsport eller design. Även om erfarenhet är meriterande, är det framför allt din personlighet, ditt engagemang och din inställning som vi värdesätter högst. Och du - vi ser gärna att du är rökfri!
Om Cliff Models Cliff Models har i över 25 år byggt upp en stark kompetens inom konstruktion, modeller och beredning av verktyg, främst för fordonsindustrin. Sedan 2010 drivs företaget av tidigare anställda som valt att vidareutveckla verksamheten. Vår drivkraft är problemlösning och att skapa unika lösningar utifrån kundens behov. Vi arbetar med en mängd olika material, exempelvis trä, lera, gummi, hårdplaster, kol- och glasfiber, akryl och nylon. Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Erfarenhet som CNC-Operatör/beredare
B-körkort
Läsa och tala engelska
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Powermill
Erfarenhet inom verkstadsindustrin
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum: 2026-05-00
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid, måndag-fredag 06.30-15.30
Ort: Trollhättan
Platsa ansvar för rekryteringen av denna tjänst. Du kommer bli inledningsvis bli anställd konsult hos Platsa och uthyrd till kund, med mål att anställning övergår till kund efter 6 månader. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg, civ. ek, evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6548415-1961662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
461 34 TROLLHÄTTAN
