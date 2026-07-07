CNC-operatör / CAM-beredare
Professionals Nord Linköping AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nyköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nyköping
2026-07-07
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X Shore är ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar helt elektriska båtar med fokus på hållbarhet, innovation och modern skandinavisk design. Företaget grundades 2016 och har som mål att förändra båtbranschen genom fossilfri, tyst och högpresterande elektrisk båtteknik. X Shore erbjuder båtar för både privatpersoner och professionella aktörer och arbetar för att minska utsläpp, buller och miljöpåverkan till sjöss. Genom ny teknik, smart design och hållbara material vill X Shore bidra till framtidens båtliv.
Vill du vara med och forma framtidens elektriska båtar? Hos X Shore får du arbeta i en toppmodern produktionsmiljö där avancerad CNC-bearbetning, innovativa kompositmaterial och hållbar teknik möts. Vi söker en driven produktionstekniker/CNC-beredare som vill ta stort ansvar och bidra till utvecklingen av nästa generations marina lösningar. Välkommen med din ansökan!
Om X Shore och tjänsten
X Shore ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar helt elektriska båtar med fokus på innovation, hållbarhet och kvalitet. I den moderna fabriken i Nyköping arbetar företaget med avancerad komposit- och kolfiberproduktion.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos X Shore under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
(mailto:amanda.sanden@pn.se
).
Du erbjuds
En toppmodern och hållbar produktionsmiljö i vår nya fabrik i Nyköping.
Möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens elektriska båtar och göra skillnad för en renare maritim miljö.
Stort eget ansvar och frihet att påverka arbetsmetoder tillsammans med erfarna kollegor i en platt organisation.
Kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter inom produktionsteknik och komposittillverkning.
Konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag samt andra förmåner enligt företagets policy.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Ta fram produktionsunderlag och CNC-program för vår maskinpark uppbuggd av 2 5-axliga fräsar. Här fräser vi allt från formar och fixturer till färdiga delar.
Planera och utveckla bearbetnings- och fixtureringsmetoder samt delta i kontinuerligt standardiserings- och metodutvecklingsarbete för att optimera produktionen.
Kalkylarbete och verifiering av tillverkningsprocesser för att säkerställa att kapacitet och kvalitet uppnås.
Ansvara för bearbetning av avancerade kompositmaterial (framför allt X Shores kolfiber- och glasfiberkompositer).
Samarbete med konstruktion, verktygsförare och produktionstekniker för att säkerställa effektiva program och fixturlösningar.
Vi söker dig som har:
God erfarenhet av produktionsteknik eller verkstadsarbete med inriktning mot maskinbearbetning.
Dokumenterad erfarenhet av CNC-fräsning och CAM-beredning med erfarenhet av 5-axlig bearbetning.
Goda kunskaper i CAD/CAM-system (meriterande om det är SolidWorks och/eller Mastercam) och vana vid CNC-styrsystem.
Erfarenheter av mätteknik & kvalitetskontroll.
Ett genuint teknikintresse, strukturerad och noggrann med förmåga att ta egna initiativ och lösa problem. Du är också kommunikativ och trivs att samarbeta i team.
Flytande kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift.
God datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet av SolidWorks och/eller Mastercam.
Erfarenhet av bearbetning av kompositmaterial (kolfiber/glastfiber).
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Stad: Nyköping
Arbetstider: Dagtid initialt. Skiftarbete kan komma att bli aktuellt framöver i takt med att produktionen växer, vilket innebär att vi gärna ser att du är öppen för detta på sikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://xshore.com/
611 45 NYKÖPING Arbetsplats
X Shore Kontakt
Konsultchef
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se +460708781167 Jobbnummer
9995047