CNC-Operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Halmstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund lite utanför Halmstad!
Är du en erfaren CNC-operatör som trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att arbeta med precision? Då kan detta vara nästa steg för dig!
I rollen kommer du att arbeta med CNC-bearbetning i både svarv och fräs, där tillverkningen främst består av fåstycksproduktion. Det innebär ett varierande och utvecklande arbete där problemlösning och noggrannhet är viktiga delar av vardagen. Arbetet omfattar programmering i Heidenhain och Fanuc, tillverkning utifrån ritningsunderlag samt ansvar för riggning, ställning och verktygsbyten.
Varierande tillverkning med fokus på kvalitet och precision
Start: Omgående
Arbetstid: DagtidProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av CNC-bearbetning
• Har erfarenhet av programmering i Heidenhain och Fanuc.
• Har arbetat med ritningsläsning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Felicia Olaisen felicia.olaisen@ikett.com Jobbnummer
10009375