CNC-Operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trelleborg
2026-07-17
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en erfaren CNC-operatör till ett uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin.Om tjänsten
I rollen som CNC-operatör arbetar du självständigt med att ställa, köra och programmera Okuma CNC-maskiner. Du ansvarar för hela processen från ritning till färdig detalj och kan programmerar i Edgecam.Dina arbetsuppgifter
• Ställ, rigga och köra CNC-maskiner
• Programmering i Edgecam
• Justering och optimering av program
• Ritningsläsning och mätteknik
• Kvalitetskontroll av tillverkade detaljer
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som CNC-operatör
• Är van att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i Edgecam
• Har erfarenhet av svarv och/eller fräs
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Ikett personalpartner AB Kontakt
Vilma Chrintz vilma.chrintz@ikett.com Jobbnummer
10005558