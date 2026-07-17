CNC-operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-07-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till en av våra kunder i Landskrona.
Du kommer att arbeta med både valsning och fräsning i styckproduktion och vara delaktig i hela tillverkningsprocessen, från ritningsläsning och programmering till produktion och slutkontroll.
Arbetsuppgifterna omfattar programmering och inställning av CNC-maskiner samt materialbearbetning. Du kommer även att utföra kvalitetskontroller och mätningar av färdiga detaljer samt hantera enklare underhåll och service av maskiner. För att trivas i rollen behöver du vara självgående och ha god förståelse för material, verktyg och maskiner.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av valsning och fräsning samt är van vid att arbeta med grova material.Kvalifikationer
- Erfarenhet som CNC-operatör samt av programmering
- Erfarenhet av valsning och fräsning
- Bakgrund inom svetsning
- Goda kunskaper i ritningsläsning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Elsa Ingemansson elsa.ingemansson@ikett.com Jobbnummer
10005047