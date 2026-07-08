CNC-operatör
FA-Tec i Falkenberg AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falkenberg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Falkenberg
2026-07-08
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CNC-operatör/ svarvare och fräsare
Är du en erfaren och lösningsorienterad CNC-operatör? Hos oss får ett utvecklande arbete och en schysst företagskultur.
Vi växer och utvecklar vår produktion genom investeringar i nya maskiner. För att möta framtidens behov och fortsätta leverera med hög kvalitet behöver vi förstärka vårt team med erfarna CNC-operatörer som vill vara delaktiga i vår fortsatta utveckling. På FA-tec erbjuder vi en utvecklande arbetsplats. Vi har hjärtat med i allt vad vi gör och vår företagskultur kännetecknas av schyst bemötande, prestigelöshet och engagemang.
FA-Tec är en komplett produktionspartner och arbetar framgångsrikt som underleverantör till ledande verkstadsindustri. Vi är ett modernt industriföretag med en stark framåtanda, ett gott gäng med kunnig och engagerad personal. Totalt är vi 85 medarbetare och arbetar med kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montage till kunder med höga krav.
FA-Tec är en del av Empower Group AB där även företagen Interconsult Sverige AB och TS Industrilackering AB ingår.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör jobbar du utifrån kundens ritningsunderlag och har möjligheten att göra dina egna program. Du styr över upplägget när du ska genomföra jobbet (uppspänning samt verktygsval) och du ansvarar för kvaliteten på det du tillverkar (du kontrollmäter det du producerar och frisläpper för nästa steg i flödet).Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet
• Kan programmera och sätta igång jobb utifrån ritning.
• Behärska ritningsläsning.
• Kunna hantera mätutrustning samt har känsla för kvalitet.
• Flexibel och lösningsorienterad.
• Tycker att det är kul med små serier och omriggningar.
• Lagspelare.
• Ordning och reda.
Meriterande
• Siemens maskiner
• Vana att arbeta i MonitorSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, vi går löpande igenom alla ansökningar som kommer in till oss. Detta är en öppen annons som inte har något slutdatum. Lämna intresseanmälan genom att skicka in ditt CV i PDF-format. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fa-Tec i Falkenberg AB
(org.nr 556257-0878), https://www.fa-tec.se/
Kvekatorpsvägen 29 (visa karta
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311 21 FALKENBERG Arbetsplats
Fa-Tec I Falkenberg AB Kontakt
Marie Gharavi marie.gharavi@empowergroup.se 0346731299 Jobbnummer
9996821