CNC-operatör
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Töreboda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Töreboda
2026-07-01
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, Gullspång
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Töreboda
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige
Hos Töreboda Mekaniska erbjuds du en varierad roll som CNC-operatör där du arbetar i produktionen och successivt får växa in i ett större ansvar. Här kombineras praktiskt arbete i maskin med teknisk utveckling och möjligheten att följa detaljen hela vägen från ritning till färdig produkt.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
I rollen som CNC-operatör på Töreboda Mekaniska får du arbeta med hela CNC-processen – från programmering och riggning till produktion, kvalitetskontroll och färdig detalj. Här följer du arbetet från start till mål och har en viktig roll i att säkerställa hög kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.
Du kommer främst att arbeta med CNC-svarvning i Traub-maskiner.
Inledningsvis ansvarar du för den dagliga driften av maskinerna, där du övervakar produktionen, mäter och kontrollerar detaljer samt utför gradning vid behov. I takt med att du kommer in i rollen får du successivt utvecklas och lära dig mer avancerade moment som programmering, riggning, omställning och inkörning av maskiner med målet att självständigt kunna ansvara för hela tillverkningsprocessen, från ritning till färdig produkt.
Utöver arbetet vid maskinerna kan även andra produktionsrelaterade arbetsuppgifter förekomma, såsom tvättning av detaljer, kontrollräkning, paketering av färdiga artiklar samt övriga förekommande moment i produktionen. Har du truckkort kan du även komma att arbeta med lastning av in- och utgående gods.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Du blir erbjuden en anställning hos Töreboda Mekaniska med start omgående eller enligt överenskommelse.
Observera: På grund av sommarsemester kommer vi inte återkoppla till kandidater under veckorna 28–32. Vi återupptar urvals- och kontaktprocessen från och med vecka 33. Tack för ditt tålamod och förståelse – vi ser fram emot din ansökan!Profil
Vi söker dig som har en verkstadsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenheter av att arbeta med hela CNC-processen med svarvning, ritningsläsning och hantering av mätdon.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad person som trivs i rollen som CNC-operatör. Du gillar frihet under ansvar, är ordningsam, flexibel samt positiv och målinriktad. Det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor men att du också trivs i att utföra vissa arbetsmoment enskilt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, samt har du god datavana.
Det är meriterande om du har arbetat i affärssystemet Monitor, har körkort samt truckkort.
Om Töreboda Mekaniska
Töreboda Mekaniska ingår i en mindre koncern tillsammans med Strängnäs Mekaniska, där vi har ett tätt samarbete med daglig kontakt.
Företaget grundades 2009, i början av 2014 flyttade företaget till större lokaler, där vi finns idag. Hösten 2019 såldes bolaget till nuvarande ägare som har för avsikt att succesivt växa.
Vi är en renodlad legotillverkare (kontraktstillverkning) inom svarvning, vi har alltså inga egna produkter, utan tillverkar utifrån kundernas behov. Maskinparken är ämnad för serietillverkning, allt från 100 stycken upp till 10-20.000 artiklar per order.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringprocess samarbetar Töreboda Mekaniska AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
I första steget matchar OnePartnerGroup din ansökan mot kraven för tjänsten och gör ett urval som sedan presenteras för Töreboda Mekaniska. Om du går vidare i processen kommer Töreboda Mekaniska kontakta dig och kalla dig på intervju. Observera att urval, intervjuer och tillsättning sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum. Bakgrundskontroll kommer att genomföras av OnePartnerGroup på kandidat som går vidare till intervju.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall på 073-425 56 41 alternativ jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.svarva.se/toreboda/
545 31 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda Mekaniska AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Jennifer Lindvall jennifer.lindvall@onepartnergroup.se +46734255641 Jobbnummer
9988080