CNC-Operatör
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Bollnäs Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Bollnäs
2026-07-01
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Vi söker CNC- Operatörer till våra kunder i Bollnäs / OvanåkerPubliceringsdatum2026-07-01Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Vi söker nu på uppdrag av kund, erfaren och självgående Svetsare för arbete i området Bollnäs /Ovanåker i den här annonsen har vi tillsammans med vår kund valt att inte gå ut med kundföretagets namn, men vi kommer att informera dig om det vid en första intervju.Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att:
• Programmera och övervaka CNC-maskiner.
• Kvalitetskontroll, materialhantering och maskinhantering.
• Utföra rutinmässigt underhåll på maskinen
• Läsa och tolka ritningar för att säkerställa korrekt produktion.
• Samarbeta med produktionsteamet för att optimera arbetsflödet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att utföra arbetsuppgifterna med bra kvalitet som CNC-operatör hos vår kund så krävs följande:
• Du har erfarenhet som CNC-operatör och har vana från verktygsbyte, programmering, ställa och rigga.
• Du är en bra lagspelare och trivs i en miljö där det tidvis är högt tempo.
• Du är intresserad och vill utvecklas.
• Du har datavana, meriterande om du även har erfarenhet av affärssystemet monitor.
Tjänsten kräver utbildning eller några års erfarenhet.
Information och kontakt
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig kandidat.
Krav på körkort samt läs- och skrivförståelse i svenska språket.
För mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-6493312.
En tjänsten är Dagtid Måndag - Fredag
En tjänst är kvällsskift Måndag - Torsdag
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Att arbeta för en ledande legotillverkare.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9988058