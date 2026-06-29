CNC-operatör
Sandins Industriteknik AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mariestad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mariestad
2026-06-29
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Nu söker vi en CNC-operatör hit till oss på Sandins Industriteknik AB.
Hos oss får du arbeta med moderna CNC-maskiner i ljusa och trevliga lokaler i Mariestad.
Vi är ett relativt ungt företag som ingår i koncernen FX Group Sweden AB.
Vi är en legotillverkare med inriktning mot industri, offshore och medical.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos oss kommer du bland annat att:
Köra och övervaka CNC-maskiner
Utföra ställ, justeringar och även viss programmering
Kontrollmäta detaljer enligt ritning och kvalitetssäkra produktionen
Utföra enklare underhåll, tömma spånor, hålla ordning och reda etc.
Bidra till ständiga förbättringar
Arbeta såväl självständigt som i team med tekniker och övriga operatörerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av liknande arbete, gärna i längdsvarvar
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Noggrannhet, ansvarskänsla och ett tekniskt intresse
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Programmeringskunskaper är meriterande
Att du passar in i gruppen är en förutsättning för att det ska fungera bra, så därför lägger vi stor vikt vid din personlighet.
Du bör vara prestigelös och villig att arbeta mot våra gemensamma mål.
Vi erbjuder
Anställning i ett företag med god arbetsmiljö
Flextid
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och andra förmåner
Möjlighet till utveckling inom företaget
Övertidsarbete, kvällsarbete och helgarbete kan förekomma.Så ansöker du
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till andreas.ekeroth@sandtek.se
, senast 2026-08-31.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Andreas Ekeroth
Telefonnummer: 0737523183
Mail: andreas.ekeroth@sandtek.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: andreas.ekeroth@sandtek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandins Industriteknik AB
(org.nr 559170-3318)
Västerängsvägen 10 (visa karta
)
542 35 MARIESTAD Kontakt
Andreas Ekeroth andreas.ekeroth@sandtek.se 0737523183 Jobbnummer
9982731