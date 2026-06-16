CNC-operatör
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din karriär eller kanske bara redo för en ny utmaning och vill utvecklas hos en världsledande aktör inom driv- och styrteknik? Randstad söker nu för Bosch Rexroths räkning CNC-operatörer till deras verksamhet i Mellansel. Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, är händig och uppskattar att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en modern produktionsmiljö.
Detta uppdrag startar i slutet av juli och sträcker sig till december, med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2026-06-30. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström, amanda.lindstrom@randstad.se
. För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Är du redo att växa med oss i en roll där din noggrannhet och problemlösningsförmåga står i centrum?
Ansvarsområden
Ritningsläsning, ställ och bearbetning
Ansvar för produktionen
Daglig tillsyn av maskiner och utrustning
Arbeta med CNC-styrda maskiner
Utföra verktygsbyten och ställ
Genomföra kvalitetskontrollerKvalifikationer
Erfarenhet som CNC-operatör eller utbildning som CNC-operatör
Vana av ritningsläsning, ställ och bearbetning
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
CNC-svarvning
Truck och traverskortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9b4d65fc-28aa-4da1-af21-30e31c3e28e8
Västerselsvägen 12 (visa karta
)
895 40 MELLANSEL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9965708