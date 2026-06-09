CNC-operatör
Jobandtalent Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Laholm
2026-06-09
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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING Som CNC-operatör ansvarar du för bearbetning av detaljer i CNC-maskiner. Du ställer in maskiner utifrån färdiga program, arbetar med ritningar, samt gör nödvändiga justeringar och säkerställer hög kvalitet genom kontroller av detaljerna du tillverkar. Rollen passar dig som är noggrann, flexibel och trivs med att lösa tekniska utmaningar. Du blir en del av vårt kunniga team på ca 20 medarbetare.
DINA KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-produktion eller ett starkt intresse för maskiner och teknik. Du värdesätter säkerhet och ordning, trivs i team men är ansvarstagande över egna uppgifter. Vi värdesätter en positiv inställning och hög arbetsmoral.
Du är utbildad CNC-operatör alternativt har en teknisk gymnasial utbildning
Du har tal- och skrivkunskaper i både svenska och engelska
Du har truckkort och truckvana för ledstaplare
Du har kunskaper i ritningsläsning och mätteknik samt förmågan att göra kvalitetsbedömningar enligt dokumenterade krav.
YTTERLIGARE INFORMATION
Tjänsten motsvarar 100%, med goda möjligheter för ett övertag efter inhyrningsperiod och med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar flera olika typer av skiftgång och denna tjänst kan bli förlagd till dagtid eller 2-skift.
Du får inte vara astmatisk eller allergisk mot isocyanater och epoxi.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879172-2044425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Laholms Stadshotell (visa karta
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312 30 LAHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9955708