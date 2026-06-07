CNC-Operatör
Saab Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-06-07
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vi söker nu CNC-operatörer till vår unika produktion av den senaste tekniken inom ubåtar och ytfartyg, på ett av världens modernaste skeppsvarv.
Din roll
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med:
Bäddfräs
Golvverk
Arborrverk
Arbetet innefattar lego bearbetning, nytillverkning och du ansvarar för programmering, riggning och körning av maskiner samt kvalitetssäkring enligt ritning.
Arbetet omfattar både större detaljer och enstyckstillverkning, ibland innehåller uppdraget att laga eller modifiera befintliga detaljer.
Du blir en del av ett kompetent team där samarbete, precision och tekniskt kunnande är avgörande för slutresultatet.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann.Kvalifikationer
CNC-utbildning
Tidigare erfarenhet av arbete med någon av följande maskintyper: bäddfräs, golvverk eller arborrverk.
Goda kunskaper i ritningsläsning
Erfarenhet av att ställa och rigga maskiner
Erfarenhet av bearbetning av större detaljer
Erfarenhet av Heidenhain
Erfarenhet av Mastercam
Erfarenhet av enstyckstillverkning är meriterande
Möjlighet och vilja att arbeta i 2-skift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
370 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nina.renstrom@saabgroup.com Jobbnummer
9951136