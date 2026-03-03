CNC-operatör
Är du tekniskt lagd och vill utvecklas inom CNC? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu CNC-operatörer med grundläggande kunskaper och ett intresse för teknik och produktion.Arbetsuppgifter
Ställa in och övervaka CNC-maskiner.
Utföra kvalitetskontroller av producerade detaljer.
Enklare underhåll och justeringar av maskiner.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande ritningar och instruktioner.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Grundläggande kunskaper inom CNC och maskinbearbetning.
Teknisk förståelse och intresse för maskiner och produktion.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Information och kontakt
Vi frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
