CNC-operatör
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppsala Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som CNC-operatör hos Zetterbergs kommer du att arbeta med programmering, inställning och övervakning av CNC-maskiner för att säkerställa högsta kvalitet i produktionen. Du ansvarar för att justera och optimera processer, utföra kvalitetskontroller, underhålla maskiner och verktyg samt göra enklare reparationer. Arbetet kräver precision, problemlösning och ett öga för detaljer.
Arbetstiderna är dagtid till att börja med men kan eventuellt gå över till 2-skift längre fram.
Vem är du?
Krav förtjänsten:
• Gymnasial utbildning inom teknik eller industri.
• Erfarenhet av arbete som CNC-operatör, helst inom tillverkningsindustrin.
• Kunskap om CNC-maskiner och deras programmering.
• Förmåga att läsa tekniska ritningar och specifikationer
• Erfarenhet av att använda mätinstrument och verktyg för kvalitetskontroller
• Generell kunskap om olika material och dess bearbetningsegenskaper
• Flytande svenska
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande i hur väl du kommer att trivas i denna roll, ifall du är en noggrann och analytisk person som gillar att samarbeta så tror vi att du kommer att trivas som handen i handsken i denna roll.
Skicka in din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Zetterbergs startade som smedja 1923 och är nu en modern fabrik. Företagsledningen har gjort ett mycket aktivt val för att fortsätta utveckla och satsa på företagets verksamhet belägen i Östervåla i norra Uppland och de kan stolt sätta "Made in Sweden" på deras produkter.
Genom att satsa på en hög automatiseringsgrad i produktionen så säkerställer de en fortsatt lönsam och hållbar verksamhet i Sverige.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9671481