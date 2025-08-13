CNC-operatör
2025-08-13
Vi söker CNC-operatör i Finspång.
Tjänstgöring: 100%
Start: Omgående
Tjänstform: Tillsvidare
Lön: baserat på erfarenhet
Håltagning av ledskenor enligt ritningar och produktionsspecifikationer.
Utföra förbättrings- och optimeringsarbete i produktionen för ökad effektivitet och kvalitet.
Rapportera arbetsutfall, avvikelser och förbättringsförslag i SAP-systemet.
Följa säkerhets- och kvalitetsrutiner samt bidra till ordning och reda på arbetsplatsenProfil
Tidigare erfarenhet som CNC-operatör eller inom liknande maskinbearbetning.
God förståelse för tekniska ritningar och mätinstrument.
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Flexibel gällande arbetstider - du arbetar dagtid under upplärningen i håltagning och övergår därefter till nattskift.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@fullbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Full Bemanning Sverige AB
(org.nr 559393-5355) Arbetsplats
CNC-operatör Jobbnummer
9457277