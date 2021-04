CNC-operatör - Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Strängnäs

Prenumerera på nya jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Strängnäs2021-04-07CNC-OperatörOm tjänstenBest söker för kunds räkning ett flertal CNC-operatörer både inom svarv och fräs som har stor erfarenhet av programmering, av dom vanligaste förekommande styrsystem Fanuc, Okuma, Siemens, Mazatrol, Mitsubishi eller Heidenhain.Det är en fördel om du har erfarenhet av palettsystem och tillverkning av uppspänningsfixturer samt har kännedom om Lean eller 5S.Du bör vara flexibel gällande arbetstider. Uppdragen är förlagda till dagtid, 2-skift eller ständig helg, så det är viktigt att du är flexibel gällande arbetstider.KvalifikationerDu som person tror vi är minst 30 år och har arbetat med svarv eller fräs i minst 5 år.Du är tekniskt intresserad och har en hög arbetsmoral samt viljan att göra ett bra resultat.Det är viktigt att du är självgående, stresstålig, händig och har en hög social kompetens.Du förstår vikten av rätt leverans ut till beställare varför du är mycket noggrann i ditt arbete.Du behärskar svenska språket obehindrat då du kommer att läsa ritningar och instruktioner.Om arbetsgivarenBest Bemanning & Rekrytering är ett företag med lokal förankring och lång erfarenhet av bemanning och rekrytering.Vi arbetar inom affärsområdena: Transport, Lager, Industri, Sälj, Administration och Ekonomi.På Best ser vi till varje individs behov och möjligheter.Vår personal är vår viktigaste tillgång.Vi värdesätter din kompetens och personlighet.Hos oss får du vara BESTLåter det här som en intressant tjänst för dig?Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringsansvarig Mattias Höglund på Best Bemanning & Rekrytering.016-400 99 24Urval sker löpande. Ansök redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB5676920