CNC-operatör - var med på en spännande tillväxtresa!
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö med den senaste tekniken och samtidigt utvecklas i din roll? Nu söker vi en engagerad och kunnig CNC-operatör till vår verksamhet i Landvetter.
Som CNC-operatör arbetar du med programmering, riggning och övervakning av CNC-maskiner. Du blir en viktig del av produktionen där kvalitet, precision och effektivitet står i fokus. Rollen innefattar främst arbete inom fräsning, där erfarenhet av 3- eller 5-axlig fräsning är ett krav.
DETTA SÖKER VI
Har praktisk erfarenhet av CNC-bearbetning inom fräsning och/eller svarvning
Har erfarenhet av att programmera CNC-maskiner
Har erfarenhet av 3- eller 5-axlig fräsning
Kan läsa och förstå ritningar
Talar och skriver svenska flytande
Vi lägger störst vikt vid din praktiska erfarenhet.
Meriterande:
Erfarenhet av CAD/CAM, gärna i GibbsCAM eller Autodesk Fusion
Erfarenhet av styrsystem från Mazak, Okuma eller Siemens
Erfarenhet av både fräsning och svarvning
Som person är du:
Driven och har en stark vilja att utvecklas
Initiativtagande och tar ansvar för ditt arbete
Positiv och bidrar till en bra stämning
Nyfiken och vill lära dig mer inom yrket
Hos oss är det högt i tak och en öppen kultur. Vi söker dig som vill utvecklas långsiktigt och bli en
viktig del av teamet.
Vi erbjuder:
Nya, fräscha lokaler med en modern maskinpark
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom CNC
En chans att vara med på en spännande tillväxtresa
Goda utvecklingsmöjligheter inom både bolaget och koncernen
Tjänsten är på heltid, och rekryteringen hanteras av oss på uppdrag av kund.
Plats: Landvetter
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
ÅVÄGEN 1 B (visa karta
)
435 44 MÖLNLYCKE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com
9823791