CNC-operatör - Trä
Ikett Personalpartner AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Östra Göinge Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Östra Göinge
2026-06-29
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Östra Göinge
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Nu söker Ikett Personalpartner efter CNC-operatörer till trivsamt företag i Glimåkra!
Har du nyligen avslutat en utbildning inom CNC, träsnickeri eller har du tidigare erfarenhet som CNC-operatör?
Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en driven och noggrann CNC-operatör som vill bli en del av ett engagerat team.
Dina arbetsuppgifter kan innebära att:
• Ställa in och köra CNC-maskiner för bearbetning av trä.
• Arbeta med varierande arbetsmoment i ett högt tempo.
• Säkerställa hög kvalitet och bidra till en effektiv produktion.
• Följa ritningar och arbetsinstruktioner.
Start enligt överenskommelse.
Arbetstid är 2-skift.
Låter tjänsten intressant? Ansök redan idag - vi rekryterar löpande! Profil
För att trivas i rollen som CNC-operatör tror vi att du:
• Har tidigare erfarenhet som CNC-operatör inom närtid.
• Gått en CNC-utbildning.
• Har goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik.
• Kan utföra enklare justeringar och grundläggande programmering.
Har du även truckkort är det meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com +46 73 346 46 12 Jobbnummer
9984102