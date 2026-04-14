CNC-operatör - norra Stockholm
2026-04-14
WeStaff Sweden söker nu en maskinoperatör inom CNC till en modern industriverksamhet i norra Stockholm.
Företaget är en internationell tillverkare av tekniskt avancerad utrustning med kunder över hela världen. Nu söker vi en person som är intresserad av att bidra
Om rollen:
Som operatör kommer du arbeta i en finmekanisk tillverkningsmiljö med fokus på stans- och kantpressmaskiner. Efter intern upplärning ansvarar du för att hantera maskiner, säkerställa kvalitet och bidra till en effektiv produktion.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med riggning och inställning av CNC-styrda maskiner
Hantera arbetsmoment kopplade till stans- och kantpress
Säkerställa att tillverkade detaljer håller rätt toleranser och kvalitet enligt gällande standarder
Arbeta i affärssystem kopplat till produktionen
Delta i förbättringsarbete och utveckling av processer
Du blir en del av produktionen med goda möjligheter att utvecklas vidare inom verksamheten.
Ansvar i rollen
Följa fastställda arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter
Säkerställa korrekt användning av skyddsutrustning
Utföra enklare underhåll av verktyg och maskiner
Stoppa produktion vid avvikelser och rapportera vidare
Säkerställa att avvikande produkter hanteras korrektPubliceringsdatum2026-04-14Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från tillverkande industri, gärna plåt eller verkstad
Vana av att arbeta med maskiner (CNC är meriterande)
Kunskap i ritningsläsning (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Grundläggande datakunskaper
Truckkort (meriterande)
Som person
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra, och bidrar gärna med idéer till förbättringar.Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Placering: Norra Stockholm
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
