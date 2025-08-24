CNC-maskinoperatör fräsning
Zenjo Verktygsteknik AB
2025-08-24
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Östersund
Zenjo Verktygsteknik AB söker nu en CNC-maskinoperatör på fräsmaskin.
Är du en skicklig CNC-operatör som söker en utmaning? Zenjo Verktygsteknik AB söker en noggrann och driven medarbetare för att stärka upp vårt team. Här får du möjlighet att arbeta med modern teknik i en positiv och stimulerande arbetsmiljö där precision och kvalitet är våra ledord. Som CNC-operatör kommer du att programmera, ställa in och övervaka CNC-fräsar för att säkerställa högkvalitativa produkter hos våra kunder.
Arbetet är förlagt till 2-skiftsarbete. Du kommer att bli en del av ett mindre sammansvetsat team där du kommer att ha ett eget ansvar och arbeta självständigt genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kjell@zenjo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zenjo Verktygsteknik AB
(org.nr 556630-0447)
Kännåsvägen 13 (visa karta
)
831 52 ÖSTERSUND
Kjell Enarsson kjell@zenjo.se 0703006491
