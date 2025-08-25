CNC tekniker / Beredare
Som produktionstekniker får du möjlighet till följande arbetsuppgifter:
• Programmera bearbetningen av nya produkter: Du kommer i EdgeCam programmera nya produkter för bearbetning i CNC-maskiner. Vid utvecklingen av nya produkter kommer du tillsammans med dina kollegor vara med och påverka konstruktionen för att underlätta bearbetningsprocessen.
• Köra in nya produkter: Du kommer ansvara för att nya produkter körs in och frisläpps för serieproduktion. Detta kan innebära maskinkörning utav produkter du själv programmerat eller att stödja dina kollegor vid maskinen för att köra in nya produkter.
• Konstruera och tillverka fixturer: Du kommer rita upp och programmera bearbetningen till fixturer för de nya produkterna du tar fram. I dialog med kollegor tar du fram en lösning som optimerats för att bearbeta detaljen väl.
• Vara behjälplig vid övriga tekniska projekt: Du kommer stödja teknikavdelningen i dess arbete att kontinuerligt utveckla och effektivisera existerande produkter i produktionen samt vara med och påverka övriga tekniska projekt.Profil
Du lägger tid på att följa upp och nå mål, är en lyhörd och prestigelös person som gillar att lösa problem och ta dig an utmaningar tillsammans med dina arbetskamrater. Du kan ta egna initiativ och kan kommunicera väl med kunder och kollegor. Du kan läsa ritningar och har arbetat med CAD/CAM mjukvara; kunskaper i Solidworks och EdgeCam är meriterande då det är dessa program vi använder för uppritning och programmering.Om företaget
Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Hassan på hassan@gvstars.se
GV Stars Bemanning är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som startades Augusti år 2021.
Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter, det är precis vad vi vill åstadkomma.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter.
Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla denna vidare med arbetslivserfarenheter.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vi har inriktat oss mot Industri, Lager, Logistik, Bygg & Entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som produktionstekniker kan antingen vara en hyr bemanning eller så anställs du direkt av vår kund.
Löpande intervjuer sker kontinuerligt för snabbast möjliga anställning till vår kund!
Vi söker en erfaren och driven cnc-tekniker för kunds räkning i Hallstahammar.
