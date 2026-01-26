CNC ställare
Till vår kund strax utanför Gislaved söker vi nu en erfaren CNC-ställare!
Du som söker bör ha ett par års erfarenhet av skärande bearbetning. Du ska vara noggrann, kvalitetsmedveten och kunna arbeta självständigt. Kunskap om mätteknik, läsning av detaljritningar och ISO-programmering är viktiga krav. Erfarenhet av Mazak, programmering och Cad CAM är meriterande. Tjänsten inkluderar kvälls- eller nattskift och för rätt person finns möjlighet till en mer arbetsledande roll.
Du bör bo i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning hos kund efter inhyrningsperioden.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Arbetstider: Kvälls- eller nattskift
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar din ansökan!Profil
• Noggrann, kvalitetsmedveten, initiativrik och kan arbeta självständigt.
• Erfarenhet av skärande bearbetning.
• Kunskap om mätteknik, detaljritning och ISO programmering.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
