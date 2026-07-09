CNC Riggare/Ställare Sökes
Tremeco AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lilla Edet Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lilla Edet
2026-07-09
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Tremeco AB
Plats: Göta
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-09Om företaget
Tremeco är ett modernt tillverkningsföretag med fokus på kvalitet, precision och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar med avancerad produktion och strävar alltid efter hög effektivitet och noggrannhet i varje detalj.Om tjänsten
Vi söker nu två ställare/riggare av maskiner som vill vara en viktig del i vår produktion. I rollen ansvarar du för att ställa, justera och optimera våra maskiner för att säkerställa hög kvalitet och effektiv drift.
Dina arbetsuppgifter
Ställa och rigga maskiner inför produktion
Justera parametrar och optimera körningar
Följa ritningar och arbetsinstruktioner
Kvalitetskontroll av tillverkade detaljer
Felsökning och mindre underhåll av maskiner
Bidra till förbättring av processer och arbetssätt Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industriell produktion, gärna som ställare eller operatör
Har god teknisk förståelse och kan läsa ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av CNC-maskiner
Mätteknik och kvalitetsarbete
Truckkort
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med framtidsfokus
Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
📧 [info@tremeco.se
]
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Via mail
E-post: info@tremeco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tremeco AB
(org.nr 556661-1959)
Stenhusvägen 13 (visa karta
)
463 35 GÖTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998718