CNC/Processoperatör
Olofsfors AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nordmaling Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nordmaling
2026-02-19
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olofsfors AB i Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige
Olofsfors AB behöver öka sin produktionskapacitet och söker därför CNC/processoperatörer. Det är i första hand en förstärkning i form av visstidsanställningar, om allt fungerar bra och företagets behov kvarstå så kommer anställning övergå till en tillsvidareanställning. Arbetstiden är lite olika beroende på avdelning, kan vara vanliga eller kontinuerliga 2-skift eller 3-skift. Tillträde sker löpande.
Arbetsbeskrivning CNC-operatör
Som CNC-operatör på Olofsfors AB kommer du att handha förekommande CNC-maskiner, såsom skärning, fräsning, borrning, eller kapning. Du arbetar i början med att ställa maskinen samt hämta och redigera befintliga program och efterhand blir det även egen programmering.
Arbetsbeskrivning Processoperatör
När du arbetar som processsoperatör är du processkötare vid någon av Olofsfors AB:s automatiserade liner eller robotceller tillsammans med dagens ståloperatörer eller bandoperatör. Arbetsuppgifter såsom manuell svetsning, gasriktning, slipning ingå som naturliga delar i flera av de olika jobben. Vi söker dig som har gått 3-årigt tekniskt gymnasium med relevant inriktning, alternativt 3-4 års relevant yrkeserfarenhet. Meriterande om du har truckförarbevis A+B.
Vad kan Olofsfors AB erbjuda dig?
Ett världsledande företag som drivs av att förvalta företagets genuina stål- och teknikkunnande. Vi har funnits i över 260 år och skall finnas minst lika länge till. Vi ska fortsätta att sträva efter att vara bättre än konkurrenterna vad gäller kvalité och miljöfrågor samt skapa en arbetsmiljö som gör Olofsfors till en attraktiv arbetsgivare. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt teknisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi har starka ägare och investerar kontinuerligt i vår fantastiska verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatumet löpt ut så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofsfors AB
(org.nr 556203-8298), https://www.olofsfors.se/ Kontakt
Produktionsledare Stål
Robin Strömberg robin.stromberg@olofsfors.se 0930-39760 Jobbnummer
9752518