CNC Operatörer sökes för omgående anställning!
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nyköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nyköping
2026-02-03
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nyköping
, Oxelösund
, Flen
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ställa, övervaka och köra CNC-maskiner, främst inom fräsning
Utföra mätkontroller och säkerställa att produkterna håller rätt toleranser
Justera maskinparametrar och verktyg vid behov
Förebyggande underhåll av maskiner och arbetsplats
Samarbeta med produktionstekniker och kollegor för att förbättra processer
Dokumentera arbetet enligt gällande rutiner
Vem är du?
Utbildning inom CNC-teknik eller verkstadsteknik
Erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna med inriktning på fräsning
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Det är en fördel om du har erfarenhet av styrsystem Heidenhain eller Mazatrol
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
