CNC operatörer sökes

Kombi konsult Norrland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik
2026-07-17


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Publiceringsdatum
2026-07-17

Arbetsuppgifter
Vi söker en CNC operatör till en av våra kunder

Profil
Du är en tekniskt intresserad person som är noggrann, positiv och tar ansvar för ditt arbete. Du som känner att Höga Kusten. Örnsköldsvik, känns rätt och vill utvecklas i en härlig industristad.

Vi ser gärna att du har
• CNC operatör utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Kunskap i ritningsläsning
• Kunskap i programmering

Meriterande om du har travers och truckkort

Utdrag ur belastningsregistret krävs

Om företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kombi konsult Norrland AB (org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/
Nygatan 47A (visa karta)
891 34  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
Kombi Konsult Norrland AB

Kontakt
Marie Berglund
marie@kombikonsult.se
+46 70 303 06 08

Jobbnummer
10005801

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