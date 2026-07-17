CNC operatörer sökes
Kombi konsult Norrland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kombi konsult Norrland AB i Örnsköldsvik
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi söker en CNC operatör till en av våra kunderProfil
Du är en tekniskt intresserad person som är noggrann, positiv och tar ansvar för ditt arbete. Du som känner att Höga Kusten. Örnsköldsvik, känns rätt och vill utvecklas i en härlig industristad.
Vi ser gärna att du har
• CNC operatör utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Kunskap i ritningsläsning
• Kunskap i programmering
Meriterande om du har travers och truckkort
Utdrag ur belastningsregistret krävsOm företaget
Kombi Konsult är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kombi konsult Norrland AB
(org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/
Nygatan 47A (visa karta
)
891 34 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kombi Konsult Norrland AB Kontakt
Marie Berglund marie@kombikonsult.se +46 70 303 06 08 Jobbnummer
10005801