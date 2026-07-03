CNC Operatör Värnamo
K-Bemanning AB Värnamo / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-07-03
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
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, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
CNC Operatör med Erfarenhet – Tvåskift
Är du en erfaren CNC-operatör som söker en ny utmaning? Vår kund söker nu en kompetent och engagerad CNC-operatör för arbete i tvåskift. Detta är en fantastisk möjlighet att bli en del av ett professionellt team inom tillverkningsindustrin.
Om Rollen
Som CNC-operatör kommer du att ansvara för att köra och övervaka CNC-maskiner för att säkerställa hög produktionskvalitet och effektivitet. Du kommer att arbeta i ett strukturerat och målinriktat team där precision och noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Köra och övervaka CNC-maskiner enligt produktionsplan
Utföra inställningar och justeringar av maskiner
Kontrollera och säkerställa kvaliteten på tillverkade detaljer
Utföra enklare underhåll och felsökning av maskiner
Dokumentera produktionsresultat och avvikelser
Samarbeta med övriga teammedlemmar för att uppnå produktionsmål
Kvalifikationer och Erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av CNC-operatörsarbete
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Erfarenhet av inställning och programmering av CNC-maskiner är meriterande
God förståelse för kvalitetskontroll och mätverktyg
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Personliga Egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och pålitlig
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete i tvåskift. Du förväntas kunna arbeta både dag- och kvällsskift enligt ett rullande schema.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Jenny@k-bemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
K-Bemanning AB Värnamo Kontakt
Jenny Johansson Jenny@k-bemanning.se 0721475536 Jobbnummer
9991490