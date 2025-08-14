CNC Operatör till Siemens Energy i Finspång
2025-08-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker en erfaren CNC-operatör till vår kund Siemens Energy i Finspång, med kompetens inom djupslipning och relaterade uppgifter som mätning och ritningsläsning. Du kommer att spela en viktig roll i vår produktion och vara delaktig i operatörsunderhåll samt förbättringsarbeten.
Du bör ha erfarenhet av CNC-maskiner och djupslipning samt goda kunskaper i mätning och ritningsläsning. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt såväl som i team och har ett tekniskt intresse för maskinbearbetning. Du ska också ha en god problemlösningsförmåga. Ditt ansvar kommer att innefatta att operera och övervaka CNC-maskiner under produktionen, utföra djupslipning och andra maskinbearbetningsuppgifter, samt genomföra noggranna mätningar och tolka ritningar. Dessutom kommer du att ansvara för operatörsunderhåll och kvalitetssäkring av produktionen, samt delta i förbättringsarbeten för att optimera processer och arbetsflöden.
Om du är en driven och engagerad CNC-operatör som vill bidra till vår fortsatta framgång, ser vi fram emot din ansökan!
Randstad är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager mikael.carinci@randstad.se
Ansvarsområden
Erfarenhet av CNC-maskiner och djupslipning
Goda kunskaper i mätning och ritningsläsning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Tekniskt kunnande och intresse för maskinbearbetning
God problemlösningsförmåga samt noggrannhet
Erfarenhet av CNC-maskiner och djupslipning
Goda kunskaper i mätning och ritningsläsning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Tekniskt kunnande och intresse för maskinbearbetning
God problemlösningsförmåga samt noggrannhet
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
