CNC Operatör till ProCell
Matenco Trading Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-07-01
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ProCell grundades 1986 och har sedan dess etablerat sig som en pålitlig leverantör inom precisionskritisk CNC-bearbetning, med specialisering på fräsning och svarvning av komplexa detaljer med höga toleranskrav. Bolaget levererar till kunder inom rymd, medicinteknik och andra högteknologiska industrier. ProCell är känt för sin höga kvalitetsnivå och leveransprecision.
Sedan 2026 är ProCell en del av industrikoncernen Matenco Group, en växande industrigrupp med tydliga ambitioner och ett långsiktigt fokus. Kombinationen av ProCells specialistkompetens och Matencos resurser skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.
Vi söker en erfaren CNC-operatörer med erfarenhet inom fräsning eller svarvning. Om du brinner för teknik och är motiverad av en roll som inte bara innefattar maskinoperatörsarbete utan också inkluderar spännande utvecklingsmöjligheter, såsom programutveckling och förbättring av processer, då är detta den perfekta möjligheten för dig.
Ansvarsområden:
Rigga och köra svarvar och fräsmaskiner samt finjustera befintliga program.
Bidra med förslag kring förbättring i program och bearbetning till produktionstekniker.
Säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kundspecifikationer och ritningsunderlag genom visuella kontroller och precisionsmätningar för att verifiera dimensioner och toleranser.
Om dig
Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt och som motiveras av att utveckla både dig själv och företaget tillsammans med dina kollegor. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av CNC bearbetning inom svarvning och/eller fräsning
God vana av att läsa och arbeta efter ritningar och tekniska underlag
Erfarenhet av att rigga, köra och övervaka CNC maskiner
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med samarbete och ständiga förbättringar
Vi på ProCell är ett sammansvetsat team om ca 25 medarbetare i verkstaden. Vi erbjuder en tekniskt stimulerande arbetsmiljö med modern maskinpark och höga krav på precision och kvalitet. Vår verkstad är belägen vid Jägarvallen på Björklundsgatan 7 i Linköping, med goda parkeringsmöjligheter och smidigt pendlingsavstånd från omkringliggande orter.
Läs gärna mer på: http://www.procell.org/
Kontakt: För frågor, kontakta Tomas Nilsson via e-post: tomas@procell.org
Sista ansökningsdatum: Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men inte senare än 17 augusti.
Matenco Group är en industrikoncern som satsar på strategiska förvärv inom tillverknings- och verkstadsindustrin. Tillsammans består vi av åtta bolag med en omsättning på över 300 miljoner kronor. Med stark lokal förankring, teknisk spetskompetens och en gemensam ambition att utvecklas bygger vi framtidens industri. Det nära samarbetet mellan bolagen skapar goda möjligheter för dig som vill växa, utvecklas och utmanas i din roll. Läs mer om Matenco Group: https://www.matencogroup.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999438-2079790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matenco Trading Aktiebolag
(org.nr 556550-3363), https://karriar.matenco.se
Björklundsgatan 7 (visa karta
)
584 22 JÄGARVALLEN Arbetsplats
Matenco Group Jobbnummer
9986822