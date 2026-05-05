CNC operatör till JTS Mekaniska i Stigen
JTS Mekaniska är ett etablerat industriföretag beläget i Stigen med fokus på högkvalitativ legotillverkning. Här arbetar du i en modern produktionsmiljö med varierande uppdrag och ett mindre team som värdesätter kvalitet, samarbete och utveckling.
CNC-operatör sökes - utvecklas tillsammans med oss
Vill du ta nästa steg i din karriär som CNC-operatör? Vi söker nu en engagerad och nyfiken CNC-operatör med några års erfarenhet som vill fortsätta utvecklas i en modern och varierad produktionsmiljö.
Om rollen
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både svarv- och fräsmaskiner. Produktionen består av artiklar i olika material och storlekar, med fokus på små till medelstora serier. Rollen innebär ett varierande arbete där du får möjlighet att arbeta med nya produkter och bidra till en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess.
Vi söker dig som:Har ett par års erfarenhet som CNC-operatör
Har god kunskap i ritningsläsning
Är van att arbeta med både svarv och fräs
Är nyfiken, driven och vill utvecklas vidare i din yrkesroll
Som ser fördelar av att jobba ständigt kvällsskift, men som framöver kan bli tvåskift Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
JTS Mekaniska är en legotillverkare som producerar åt företag från olika delar av Sverige och världen. Under åren har vi exporterat till länder som Australien, Holland, Irland, Norge och Kina. Vi arbetar med många olika material: så som rostfritt stål, stål, aluminium, koppar och plast. Kunderna återfinns i olika branscher och tillverkar bland annat säkerhetssystem, fordon, brandbekämpningssystem.
Vi har som mål att verka för att så kostnadseffektivt som möjligt bestå kund med högsta kvalité på order. Idag har vi på JTS har en toppmodern maskinpark och innehar alla certifikat relevanta för vår produktionslinje, beställer du från oss kan du vara trygg i att du får högsta kvalité och inget annat. Läs mer på www.jtsmekaniska.se Så ansöker du
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka. Sista ansökningsdag är 31 maj. Har du frågor? Kontakta Platschef Mustafa Nahid på 073-3913039.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Skills Mälardalen AB
458 94 STIGEN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
