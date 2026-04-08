CNC operatör / ställare
Bondtech AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-04-08
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bondtech AB i Värnamo
Bondtech är ett varumärke skapat av skapare för skapare. Sedan starten i ett garage i Värnamo 2014 har vi blivit ett globalt namn inom 3D-printing - våra extruders och komponenter används idag av i stort sett alla tillverkare av 3D-skrivare, och av tusentals makers och yrkesverksamma världen över.
Det vi gör börjar i produktionen. Varje detalj vi skickar ut är ett löfte till den som sätter in den i sin maskin.
Nu söker vi dig som vill hålla det löftet.
Vad du faktiskt gör
Som CNC-operatör och ställare tillverkar du precisionskomponenter till våra extruders och relaterade produkter. Det är ett praktiskt och tekniskt jobb där din noggrannhet syns direkt i slutresultatet.
Ställning och uppstart
Du förbereder CNC-maskiner enligt ritning och arbetsorder - väljer verktyg, riggar fixturer och sätter maskinen redo. Ingen produktion startar utan att du är nöjd.
Maskindrift
Du kör program, övervakar bearbetningen och reagerar när något avviker. Du märker skillnaden på ett ljud innan mätvärdet visar det.
Programjustering
Du finjusterar skärdata och parametrar för att optimera process och kvalitet - inte för att chefen bad om det, utan för att du vet att det kan göras bättre.
Mätning och kvalitetskontroll
Mikrometer, Axelscanner, ytjämnhetsmätare. Komponenterna kontrolleras och dokumenteras löpande. Toleranserna är tighta - det är meningen.
Förbättringsarbete
Hos oss räknas varje idé. I ett team på vår storlek når dina förslag fram direkt.
Det här behöver du ha
Tekniskt intresse och handlag - du är bekväm med maskiner och verktyg
Van att läsa och tolka ritningar, eller sugen på att lära dig
Noggrann av natur - du trivs när toleranserna är snäva
Meriterande, men inte ett krav:
Erfarenhet av CNC-bearbetning i längdsvarvar och fräsmaskiner
Utbildning inom CNC, verkstadsteknik eller motsvarande
CAM-programvara och G-kod
Aluminium, stål, mässing
Det här är Bondtech
På Bondtech tror vi på balans, gemenskap och utrymme att växa. Vi är ett engagerat team som brinner för teknik och kvalitet - och vi satsar aktivt på våra medarbetare genom kontinuerligt lärande och möjlighet att påverka både sin roll och företagets framtid.
Vi internutbildar - rätt person och rätt inställning väger tyngre än antal år i meritlistan. Har du tekniskt driv och vilja att lära dig är vi intresserade av att höra från dig.
Du kommer till ett litet team med korta beslutsvägar, där du märks och dina idéer gör skillnad - på riktigt.
Bondtech är mer än en arbetsplats. Det är en plats där kreativitet, teknik och laganda möts.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka ett kort personligt meddelande där du berättar om din erfarenhet, ditt tekniska intresse och när du kan börja. Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7513209-1933488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bondtech AB
https://careers.bondtech.se
Kalkstensvägen 15 (visa karta
)
331 44 VÄRNAMO
Bondtech Jobbnummer
9841060