Cnc operatör med truck och traverskort
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2026-03-13
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Är du vår nästa stjärna inom Cnc?
Vi har ett trevligt konsultuppdrag hos en utav våra kunder där tillträde är omgående.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk CNC-utbildning samt några års erfarenhet av yrket. Vi tror att du är lösningsorienterad, flexibel, tar egna initiativ och vill jobba tillsammans med ett härligt gäng hos kunden.
Vad erbjuder kunden dig?
Vår kund erbjuder en spännande resa där de kommer ha en tillväxt de närmaste åren. Detta öppnar upp möjligheter för att vara med och forma din karriär.
Dagliga arbetsuppgifter;
Du kommer att arbeta praktiskt i tillverkningsprocessen från början till slut med allt från omställningar, verktygsbyte, kontroller, rapportering i MPS, och truckkörning etc. Du kommer ingå i ett team med erfarna CNC-operatörer och ha möjlighet att påverka hur du vill att din utveckling ska se ut hos oss.
Din profil;
• Teknisk utbildning med inriktning mot CNC
• Erfarenhet att jobba med ständiga förbättringar
• Som person är du strukturerad, noggrann, driven, social med en god samarbetsförmåga
• Behärskar svenska i tal/skrift
• Erfarenhet från skärande bearbetning
• Materialkunskaper är meriterande
• Truckkort
-Traverskort
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Marianne Johansson marianne.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Branch Manager
Marianne Johansson Marianne.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9795740