CNC Operatör BAE Systems Hägglunds
Manpower AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik
2026-04-29
Vill du flytta till Örnsköldsvik? Ta nästa steg i karriären och upptäck nya spännande möjligheter i en modern industrimiljö. Hos BAE Systems Hägglunds får du arbeta med avancerade och storskaliga CNC-maskiner, utvecklas tekniskt och ta en nyckelroll i en global verksamhet.
BAE Systems Hägglunds befinner sig i en expansiv fas med hög arbetsbeläggning och söker därför fler CNC operatörer. Detta är en spännande möjlighet för dig som arbetar som CNC operatör i dag och vill kombinera karriärutveckling, tekniskt avancerad produktion och möjligheten att flytta till en ny plats att bo och leva på.
Detta är en anställning direkt hos Hägglunds, där du från första dagen blir en del av ett internationellt och högteknologiskt företag inom försvarsindustrin. Manpower ansvarar för rekryteringsprocessen på uppdrag av Hägglunds, vilket innebär att du får en trygg, professionell och personlig upplevelse genom hela processen - från ansökan till anställning. Som anställd hos Hägglunds erbjuds du en rad olika förmåner, så som flyttbidrag, samt utöver din grundlön, erbjuds du ett lönetillägg utifrån din kompetensnivå. Lönetillägget motsvarar Steg 1: 3 000 kr per månad och Steg 2: ytterligare 7 000 kr per månad. När du uppfyller kompetenskraven för båda stegen får du alltså totalt 10 000 kr extra i månaden utöver grundlön.
I enlighet med BAE Systems Hägglunds säkerhetskrav omfattar rekryteringsprocessen flera obligatoriska moment. Inför en eventuell anställning genomförs en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret samt en säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. Vidare ingår både hälsoundersökning för att säkerställa rätt kompetensnivå och förutsättningar för rollen. Samtliga moment behöver genomföras och godkännas för att anställning ska kunna erbjudas.
För dig som vill flytta till Örnsköldsvik
Denna tjänst är placerad i Örnsköldsvik, där BAE Systems Hägglunds har sin verksamhet. Rollen passar dig som är öppen för att flytta för rätt jobb och vill arbeta långsiktigt inom en stabil och samhällsviktig industri.
Vill du veta mer om hur Manpower och Hägglunds kan stötta vid flytt samt få mer information om att bo och arbeta i Örnsköldsvik?
Besök vår landningssida för mer information.
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
I rollen följer du hela bearbetningsprocessen från förberedelse och uppsättning till färdig detalj, där du säkerställer hög kvalitet, precision och korrekt dokumentation enligt fastställda rutiner. Tjänsten erbjuder en varierad och tekniskt utmanande vardag där stora komponenter, avancerad teknik och höga krav på noggrannhet står i centrum. Dina arbetsuppgifter
Som CNC operatör kommer du att:
• Arbeta med större golvfräsverk och arborrverk med kapacitet att bearbeta detaljer upp till 20 meter i längd och 5 meter i höjd
• Hantera maskiner utrustade med styrsystem såsom Siemens 840D SL
• Arbeta med maskiner som möjliggör bearbetning av komplexa och storskaliga konstruktionsdetaljer
• Följa hela bearbetningsprocessen från förberedelse till färdig detalj
• Säkerställa kvalitet, precision och dokumentation enligt fastställda rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet av verkstadsarbete och CNC bearbetning
• Flerårig erfarenhet av programmering och styrning av större CNC maskiner
• Kunskap om styrsystem såsom Heidenhain, Millplus, Siemens och Turnplus (meriterande)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Om BAE Systems
BAE Systems är ett globalt försvars-, säkerhets- och flygföretag med verksamhet i över 40 länder. I Sverige är BAE Systems en viktig aktör inom försvarsindustrin och levererar avancerade system och lösningar till Försvarsmakten och internationella kunder. Företaget präglas av innovation, kvalitet och ett starkt säkerhetsfokus.
Hos BAE Systems Hägglunds blir du en del av en arbetsplats med stark framtidstro, där teknik, innovation och människor står i centrum. Här är du inte bara en medarbetare - du är en viktig del av helheten och företagets långsiktiga framgång.
Du erbjuds en trygg anställning i en stabil och samhällsviktig verksamhet, där Hägglunds kontinuerligt investerar i både verksamheten och medarbetare. Företaget satsar aktivt på kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att växa i din yrkesroll och utvecklas vidare inom organisationen.
Arbetsmiljön präglas av laganda, hjälpsamhet och samarbete, där alla arbetar mot gemensamma mål under ett och samma tak - från idé till färdig leverans. Här finns moderna arbetsplatser, bra verktyg och rätt förutsättningar för att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb och samtidigt trivas på arbetsplatsen.
Utöver detta erbjuds ett förmånligt paket med personalförmåner och erbjudanden, som bidrar till både din trygghet, balans mellan arbete och fritid samt långsiktig hållbarhet i arbetslivet.
Kort sagt - hos BAE Systems Hägglunds får du möjlighet att arbeta med meningsfull teknik, i ett företag som värdesätter engagemang, arbetsglädje och gemenskap.
Är du intresserad av tjänsten?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". #Hägglunds2026
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
I enlighet med kundens krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst. Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Manpower Kontakt
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9883763