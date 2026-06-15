CNC Operatör
AGF Produktion AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hultsfred Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hultsfred
2026-06-15
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AGF Produktion AB i Hultsfred
AGF Produktion AB • Virserum
CNC-operatör till AGF Produktion AB
Virserum | Tills vidare | Tillträde omgåendePubliceringsdatum2026-06-15Om företaget
AGF Produktion AB är ett tillverkande företag i Virserum som producerar aluminiumsystem för byggsektorn. Vi är ett växande företag med högt tempo och stark kvalitetsfokus. Vår produktion är modern och vi arbetar löpande med att förbättra och effektivisera våra processer. Hos oss får du en nyckelroll i ett företag där det händer saker.
Om rollen
Som CNC-operatör ansvarar du för bearbetning och produktion av aluminiumkomponenter i vår verkstad. Du arbetar självständigt och tar ägarskap över din maskin och ditt resultat. Tjänsten är bred – du förväntas både köra produktion och bidra till förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Inställning och körning av CNC-maskiner
• Bearbetning av aluminiumprofiler och komponenter
• Programmering och justering av program
• Kvalitetskontroll och mätning
• Underhåll och skötsel av maskiner
• Bidra till ständiga förbättringar i produktionen
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av CNC-bearbetning – meriterande med aluminium
• Är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har god förståelse för toleranser och kvalitetskrav
• Är noggrann, ordningsam och lösningsorienterad
• Trivs i en verkstadsmiljö med högt tempo
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning med fast lön enligt kollektivavtal
• Omgående tillträde för rätt person
• En nyckelroll i ett växande tillverkningsföretag
• Trevliga kollegor och en rakt-på-sak-kulturSå ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med att höra av dig.
Skicka din ansökan till: info@agfproduktion.se
AGF Produktion AB | Virserum | www.agfgruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@agfproduktion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AGF Produktion AB
(org.nr 559450-1594)
Fabriksgatan 23 (visa karta
)
577 71 VIRSERUM Jobbnummer
9964269