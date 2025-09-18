CNC operatör

Ferex Produktion AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skellefteå
2025-09-18


Vill du arbeta med modern teknik och skapa produkter i världsklass?
Vi söker en CNC-operatör inom metall som vill bli en del av vårt skickliga team! Hos oss får du arbeta med avancerade maskiner, spännande projekt och i en miljö där precision, kvalitet och utveckling står i centrum. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Mazatrol eller Heidenheim styrsystem
Vi erbjuder dig:
En trygg och långsiktig anställning

Möjlighet att utvecklas och växa i rollen

En modern verkstad med den senaste tekniken

Härliga kollegor och en arbetsplats med stark teamkänsla

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CNC-bearbetning (svarv/fräs) inom metall

Är noggrann, ansvarstagande och gillar att lösa problem

Vill bidra med ditt engagemang och växa tillsammans med oss

Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Sök idag och bli en del av vår framgångsresa!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: jobb@ferex.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC operatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ferex Produktion AB (org.nr 559337-6048), http://www.ferex.se
Maskingatan 10 (visa karta)
934 52  BYSKE

Jobbnummer
9516035

