CNC operatör
Ferex Produktion AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skellefteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skellefteå
2025-09-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ferex Produktion AB i Skellefteå
Vill du arbeta med modern teknik och skapa produkter i världsklass?
Vi söker en CNC-operatör inom metall som vill bli en del av vårt skickliga team! Hos oss får du arbeta med avancerade maskiner, spännande projekt och i en miljö där precision, kvalitet och utveckling står i centrum. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Mazatrol eller Heidenheim styrsystem
Vi erbjuder dig:
En trygg och långsiktig anställning
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen
En modern verkstad med den senaste tekniken
Härliga kollegor och en arbetsplats med stark teamkänsla
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CNC-bearbetning (svarv/fräs) inom metall
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att lösa problem
Vill bidra med ditt engagemang och växa tillsammans med oss
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Sök idag och bli en del av vår framgångsresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via mail
E-post: jobb@ferex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ferex Produktion AB
(org.nr 559337-6048), http://www.ferex.se
Maskingatan 10 (visa karta
)
934 52 BYSKE Jobbnummer
9516035