CNC/NC-operatör - Stans & Kantpress, 2-skift, Stockholm
WeStaff Sweden söker NC/CNC-operatörer till norra Stockholm! Har du erfarenhet av CNC-maskiner, stans- och kantpress och vill arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö? Vi på WeStaff Sweden söker nu dig som vill bidra till effektiv produktion med fokus på kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete. Rollen är ett långsiktigt konsultuppdrag under 2-skift.
Om tjänsten: I detta uppdrag arbetar du med CNC- och NC-styrda maskiner, främst stans- och kantpress, där du ansvarar för riggning, inställning och produktion av detaljer enligt angivna kvalitetskrav. Du blir en del av ett kompetent team där samarbete, struktur och ansvar är centralt.
Vi erbjuder ett varierat arbete där du snabbt får överblick över produktionen och möjlighet att bidra till förbättringsprojekt, effektiviseringar och utveckling av processer. Du arbetar enligt etablerade flöden, säkerhetsrutiner och ISO-standarder, och rapporterar avvikelser till närmaste chef.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rigga och köra stans- och kantpressmaskiner
Säkerställa att tillverkade detaljer uppfyller toleranser och kvalitetskrav
Arbeta i affärssystem kopplat till produktionen
Följ flödesscheman och rapportera avvikelser
Delta i underhåll av maskiner och verktyg
Bidra till kontinuerliga förbättringar i produktionen
Följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning
Din bakgrund Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från tillverkande verkstadsindustri, gärna inom plåtbearbetning. Du har kunskap inom NC/CNC, antingen genom utbildning eller praktisk erfarenhet, och är van vid att läsa och arbeta efter ritningar. Du har god datorvana och erfarenhet av affärssystem eller produktionssystem, och behärskar svenska samt engelska i tal och skrift. Truckkort är meriterande, liksom erfarenhet av förbättringsarbete och LEAN-principer.
Vem är du?
Vi tror att du är noggrann, ansvarstagande och praktiskt lagd. Du trivs med att arbeta i team men kan även ta ansvar för egna arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, teknikintresserad och vill bidra till förbättringar och effektiviseringar i produktionen.
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 2-skift
Plats: Norra Stockholm
Upplägg: Långsiktigt konsultuppdrag via WeStaff Sweden
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden AB
WeStaff Sweden AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer på www.westaff.se. Så ansöker du
