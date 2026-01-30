CNC intresserad person sökes till Grängesberg
2026-01-30
2026-01-30
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Varför ska du välja Clockwork? Som anställd på Clockwork har du möjligheten att utvidga ditt nätverk och få bra arbetslivserfarenheter för din fortsatta karriär. Många av våra uppdrag erbjuder möjlighet till förlängning hos våra kunder. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För oss är gemenskap och uppskattning viktigt!Arbetsuppgifter
Vi söker nu person som är intresserad av CNC arbete för uppdrag hos en av våra industrikunder i Grängesberg. Som CNC-operatör ansvarar du för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer inom verkstadsproduktionen. Du kommer att arbeta med att rigga, ställa och programmera maskiner utifrån ritningar eller andra underlag samt planera, övervaka och kvalitetssäkra maskinernas arbete. Här finns förutsättningar att lära sig under arbetets gång bara du har rätt driv och genuina intresse för CNC maskiner. Du kommer bli en otroligt viktig del av ett litet gäng arbetare och få stor möjlighet att ta egna beslut och bidra med dina åsikter om hur arbetet bäst läggs upp.Profil
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för hela processen - från start till färdig detalj. Du kommer behöva ha erfarenhet av viss ritningsläsning för att kunna grunderna och gärna erfarenhet/utbildning inom CNC och/eller CAD. Har du erfarenhet av svarvning, fräsning, laserskärning så är det starkt meriterande.
Vi vill gärna höra mer om vilka maskiner och projekt du arbetat med i din ansökan.
Hos Clockwork blir du en del av ett starkt och engagerat team där vi värdesätter både kompetens och gemenskap. Vi tror på utveckling, långsiktighet och trivsel - därför erbjuder vi en arbetsmiljö där du kan växa och må bra!Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Vi kontaktar kandidater för intervju löpande. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på Marcelos.doverholt@clwork.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
