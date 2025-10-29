CNC i Värmland - Din nästa arbetsplats?
Vill du byta stadspuls mot skogslugn eller söker du bara en trygg plats att bygga framtiden på? I Värmland kombineras stabila företag med livskvalitet i naturnära miljöer. Här finns enastående kommunikationer åt alla håll, närhet till sjöar, friluftsliv, engagerade kollegor och ett samhälle där människor bryr sig om varandra.
Med naturen inpå knutarna, gott om alpina anläggningar och hamnar med förbindelse till havet ligger ett företag som nyinvesterat på både svarv- och frässidan. Vi rekryterar långsiktigt och erbjuder möjlighet att komma och titta på arbetsplatsen innan du bestämmer dig - låter det intressant? Välkommen till Värmland - där arbete och liv går hand i hand.Arbetsuppgifter
I denna roll får du ett tydligt och självständigt ansvar för hela tillverkningsprocessen - från ritningsläsning och CAM-beredning till färdig detalj. Du arbetar metodiskt med programmering, riggning och körning av CNC-maskiner (svarv, fräs, slip eller trådgnist), där precision och kvalitet står i fokus. Du får ett eget arbetsområde med väl definierade uppgifter och möjlighet att påverka både arbetsmetoder och resultat. Maskinparken är modern och utrustad med flera programvaror, inklusive Master-CAM, vilket ger dig goda förutsättningar att arbeta effektivt och utvecklas tekniskt. Arbetet sker i en trygg och välorganiserad miljö med förmånliga villkor och arbetstider.
• Självständigt ansvar
• Definierade uppgifter
• Ny maskinpark
• Programmering, riggning och körningProfil
Här vänder vi oss till erfarna CNC-operatörer som har programmerat och riggat. Meriterande om du har jobbat med MasterCAM, kört stora bitar och korta serier. Du trivs med tydliga ramar, gillar att arbeta metodiskt och har ett öga för detaljer. Du är pålitlig, kvalitetsmedveten och ser värdet i att göra rätt från början. Hos oss får du arbeta i en trygg miljö där struktur och långsiktighet står i fokus.
Vi förväntar oss att du behärskar viss programmering redan idag, men du har möjlighet att få ytterligare utbildning på de maskiner du kommer att köra och förvalta. Nyckelkompetenser är logisk slutledningsförmåga, noggrannhet och kundansvar. Självklart ska du också vara duktig på ritningsläsning och mätteknik. För dig som inte bor i Värmland kan vi förmedla kontakter till bostadsmarknaden. Det här är ett jobb värt att flytta för. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa nedanstående rekryterare. Urval sker löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
Detta är en hyrrekrytering, tänkt att leda till anställning hos vår kund. Industrisupport erbjuder kollektivavtal, förmånliga villkor och fantastiska karriärmöjligheter. Vi har ordnat så att du får komma och titta på tjänsten innan du bestämmer om du vill gå vidare. Hör gärna av dig till oss - våra rekryterare ser fram mot att svara på dina frågor! Ersättning
