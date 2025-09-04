CNC - operatör Västerås/Kvicksund

FlexPro Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2025-09-04


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos FlexPro Bemanning AB i Västerås

Vi söker dig som har erfarenhet av CNC och vill arbeta i en tekniskt avancerad och noggrann miljö. Våra kunder inom industrin behöver skickliga operatörer med vana att arbeta självständigt och effektivt.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Kravprofil för detta jobb
Minst 1-2 års erfarenhet som CNC-operatör
Vana vid att ställa och köra CNC-maskiner (fräs och/eller svarv)
God kunskap i ritningsläsning och mätning
Erfarenhet av att justera program och arbeta med olika styrsystem (Fanuc, Heidenhain, Siemens m.fl.)
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift

Dina arbetsuppgifter
Ställning och körning av CNC-maskiner
Kvalitetskontroll och användning av mätverktyg
Justering av maskininställningar och program
Förebyggande underhåll av maskiner
Följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@flexprobemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FlexPro Bemanning AB (org.nr 559534-7153)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9493127

Prenumerera på jobb från FlexPro Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos FlexPro Bemanning AB: