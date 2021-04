Cmore/TV4 säljare sökes. Hög provision & 20.000kr i garantilön! - Connect4U AB - Butikssäljarjobb i Helsingborg

Connect4U AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg

2021-04-07

Vår uppdragsgivare TV4/Cmore startar en ny satsning och vill på riktigt konkurrera med andra streamingtjänster såsom Netflix. Därför är det en grymt stor fördel om du är sport och/eller film intresserad.

Vem söker vi?

Vi expanderar just nu och söker flera positiva, drivna och målmedvetna kollegor till vårt charmiga kontor som ligger tvärs över gatan från Knutpunkten (Helsingborgs Centralstation).

Eftersom våra uppdragsgivare växer konstant söker vi efter duktiga förmågor som vill utvecklas tillsammans med oss.

Vi söker dig som har en bra kommunikationsförmåga, ett stort driv samt ett intresse av att utvecklas och lära sig.

Vad erbjuder vi?

Företaget sitter i mycket trivsamma lokaler med en oerhört positiv och glad atmosfär. Ett bolag som satsar stort inte bara på tillväxt utan också på trivsel och en bra arbetsmiljö.

Att bli säljare är en utmaning och kräver träning, engagemang och vilja.

Hos oss får du den bästa utbildningen du kan få, våra coacher är välrenommerade och dedikerade. De tillhör den absoluta toppklassen och har själva varit mycket framgångsrika som säljare. Tillsammans med dem skapar du din framtid!

För att lyckas i rollen som innesäljare behöver du vara en person med mycket energi och driv samt ha en positiv inställning. Att du dessutom är lösningsorienterad, serviceminded och duktig på att kommunicera och skapa förtroende ser vi som självklart.

Vi erbjuder all vår personal en hög garantilön men framförallt erbjuder vi en mycket generös provisionsmodell för produkter & tjänster som kunderna vill ha vilket medför att du har möjlighet till väldigt bra lönenivåer.

Vi söker dig som:

Är minst 18 år fyllda
Talar flytande svenska
Har ett sinne för affärer
Vill utvecklas och har ett stort driv
Är viljestark och självmotiverad
Är tävlingsinriktad och målmedveten

Har du erfarenhet av försäljning så kan det vara ett plus i kanten.

Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig följande:

En heltidstjänst (mån-tor 10.00-19.00 Fre 10.00-17.00)
Lättsålda produkter som kunder efterfrågar
Generösa provisioner
Hög Garantilön
Utbildningar, workshops och daglig coachning
Möjligheten att klättra till högre tjänster inom bolaget
50 positiva kollegor med roliga aktiviteter utanför arbetstid
Fräscha och stora lokaler i centrala Helsingborg
Den bästa säljutbildningen du kan få.

Varaktighet, arbetstid
Heltid Fulltid

Lön enligt överenskommelse