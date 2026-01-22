CMO till Jollyrooms ledningsgrupp
Jollyroom AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
___________________________________________________________________________________________
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Jollyroom söker en driven och strategisk CMO som vill ta en central roll i vår ledningsgrupp och vidareutveckla vår marknadsfunktion. Som CMO leder du en avdelning på 40 fantastiska medarbetare, som arbetar med alltifrån produktion, medieplanering, sociala medier och företagssamarbeten till SEO, SEM, CRM och konverteringsoptimering.
I denna nyckelposition kommer du att leda, inspirera och säkerställa att våra marknadsteam fortsätter att leverera enastående resultat. Du kommer att arbeta nära våra erfarna teamchefer för att formulera tydliga strategier, optimera processer och stärka teamens kompetens.
Vi söker dig som har en bevisad förmåga att navigera i en snabbföränderlig marknad. Du är resultatinriktad med en stark förståelse för hur digital marknadsföring driver affärsutveckling. Du trivs med att fatta strategiska beslut, implementera innovativa lösningar och inspirera din organisation att uppnå visionära mål. Din roll innebär att vara en aktiv del av hela verksamhetens utveckling, där du löpande analyserar, anpassar och sätter riktningen för framtida tillväxt.
Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Marknadsföring, försäljning och kommunikation
• SEO, SEM, CRM, nyhetsbrev, sociala medier, Influencer marketing och företagssamarbeten
• Medieplanering i kanaler såsom utomhusreklam, radio, poddar, direktreklam mm.
• Trafikindrivning och konvertering.
• Optimering av köpresor ink. utveckling av webbutiken samt konverteringsoptimering
• Marknads- och expansionsplaner för våra egna varumärken.
• Säkerställa framgångsrika partnerskap med våra viktigaste produktleverantörer.
• Bygga, anpassa och utveckla marknadsorganisationen i en ständig fas av expansion och tillväxt.
• Budgetansvar
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års ledarerfarenhet.
• Erfarenhet av att arbeta i en högt växande organisation.
• Ledarerfarenhet med förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.
• Expertis inom digital marknadsföring.
• Ett genuint intresse för affärer och e-handel.
Du har en välutrustad verktygslåda när det gäller ledarskap, organisering och arbetsmetodik. Genom kreativitet, tydliga planer och noggrann uppföljning har du i tidigare roller uppnått imponerande resultat med förbättrade nyckeltal över tid.Publiceringsdatum2026-01-22Dina personliga egenskaper
• Mycket lösnings- och resultatorienterad med helhetssyn
• Handlingskraftig
• Högt kreativ och orädd
• Tydlig och kommunikativ
• En trygg ledare som ser varje medarbetare, främjar utveckling och lever våra värderingar
Fördelar med att jobba på Jollyroom:
Utöver trivselfaktorer som friskvårdsbidrag och 30 dagars semester erbjuder vi stora möjligheter i vår entreprenörsdrivna verksamhet. Vi befinner oss i en spännande bransch med stor potential vilket innebär en hög utvecklingstakt och karriärmöjligheter: förra året tillsatte vi mer än 50% av alla tjänster internt. I anslutning till vårt kontor, 15 minuter från Göteborg city har vi ett nybyggt gym på 300 kvadratmeter du kan nyttja - gratis såklart.
Upplägg och praktisk information:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, 40 h/vecka (6 månaders provanställning)
• Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111
• Kontakt & frågor: Annett Hanna via mail, annett.hanna@jollyroom.se
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159) Arbetsplats
Jollyroom Jobbnummer
9699895