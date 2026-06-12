CMF Designer
Agile Resources AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Forma nästa generations bilinteriörer och exteriörer i en kreativ CMF-roll med fokus på färg, material och finish i Göteborg.
Här får du arbeta med färg, material och finish i utvecklingen av nästa generations fordon. Rollen passar dig som vill kombinera kreativ formgivning med produktion nära tvärfunktionella team och leverantörer.
Om rollen
Du driver CMF-arbete för ett eller flera fordonsprogram från koncept till lansering.
Du tar fram förslag som är både kreativa och möjliga att producera.
Du samarbetar nära designers, ingenjörer, visualiserare och leverantörer.
Du presenterar lösningar för interna intressenter och ledning.
Det här kommer du göra
Utveckla färg-, material- och finishkoncept.
Ta fram specifikationer, tekniska underlag och designförslag.
Arbeta med detaljer som quiltning, texturer, mesh och perforering.
Skapa visuella presentationer, renders och storytelling-material.
Bidra till hållbarhetsinitiativ och materialinnovation.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning inom industridesign, transportation design eller liknande.
Några års erfarenhet av CMF, gärna inom fordonsindustrin.
Vana av att leverera produktionsnära designlösningar.
Erfarenhet av att arbeta i globala och tvärfunktionella team.
God förmåga att kommunicera visuellt och muntligt.
Teknik & Verktyg
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
VRED
Blender
Rhino
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-e0b9b32f55ee9a6b". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962254