Vår kund befinner sig i en pågående moderniseringsfas med fokus på att vidareutveckla och optimera sin molnbaserade infrastruktur. För att driva denna utveckling framåt söker vi på uppdrag av kunden en erfaren CloudOps Engineer som vill vara med och säkerställa stabil drift, utveckla infrastrukturlösningar samt bidra till ökad automatisering och effektivitet.
I den här rollen blir du en central del av kundens IT-organisation och arbetar brett med servrar, nätverk, lagring, säkerhet och molntjänster. Rollen kommer att passa dig som vill kombinera tekniskt djup med ansvar och påverkan.
Arbetsuppgifter: Förvalta och vidareutveckla kundens hybrid- och molninfrastruktur (Azure & AWS)
Automatisera processer och drift genom PowerShell och CI/CD
Hantera incident-, problem och förändringshantering enligt ITIL
Säkerställa driftsäkerhet, backupstrategier och patch compliance
Samarbeta tätt med utveckling, service delivery, NOC/SOC och externa leverantörer
Övervaka och optimera systemprestanda
Arbeta med IAM, EMM, nätverk och säkerhetsfrågor
Administrera O365-miljöer (Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive)
Delta i revisioner, leverantörsuppföljningar och SLA-rapportering
Stötta och mentorera mer juniora kollegor vid behov
Kravprofil: Minst 3 års erfarenhet av IT Operations eller liknande roll
God erfarenhet av hybridmoln (Azure & AWS)
Erfarenhet av Active Directory & Entra-ID
Kunskap inom IAM, EMM, SSO och säkerhetslösningar
God förståelse för nätverk (TCP/IP, DNS, VPN, VLAN, NSG)
Erfarenhet av PowerShell-skript och automatisering
Erfarenhet av virtualisering (Hyper-V och/eller VMware)
Förståelse för ITSM-processer och verktyg
Mycket goda kunskaper i engelska samt svenska, både tal och skrift
Meriterande: Microsoft-certifieringar (Azure, O365 eller liknande)
Erfarenhet av CI/CD, Bicep/Terraform och DevOps-miljöer
Erfarenhet av ServiceNow och/eller Azure DevOps
Kunskap om GCP
ITIL-certifiering
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
