Cloudgruppen Västerås söker Account manager - OBG gruppen AB - Säljarjobb i Västerås

OBG gruppen AB / Säljarjobb / Västerås2021-04-122021-04-12Cloudgruppen är idag en av Sveriges ledande återförsäljare inom IT & kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer så kan vi erbjuda och förvalta de bästa lösningarna för svenska företagare. Vi växer & söker nu ytterligare en account manager som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen. Vårtkontor är lokaliserat i fräscha lokaler i B26 i centrala Västerås.Vi söker helt enkelt vår nästa stjärnsäljare! Du kanske idag lyckas väl med försäljning inom något av våra affärsområden, men känner att du nu vill ha en ny utmaning och vill arbeta med fler affärsområden och en bredare portfölj. Tjänsten innebär att du kommer arbeta tillsammans med ett drivet säljteam där du tar ansvar för hela processen från prospektering av kunder till avtalsskrivning. För de nya kundrelationer du initierar och skapar kommer du att vara kundens kontakt hos oss när det gäller alla våra affärsområden. Hos oss står alltid kundnöjdhet i fokus och vi arbetar långsiktigt med strävan om att bli Västerås mest rekommenderade företag. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande om du har ett stort nätverk och/eller tidigare har arbetat med försäljning inom telekom och/eller IT. Vi utgår alltid från en behovsanalys hos respektive kund och sätter ihop en lösning som matchar behoven. Om du har förmågan, engagemanget och erfarenheten från att driva säljprocesser från start till mål så kan det vara dig vi söker!Vi söker dig som:Har minst två års erfarenhet av B2B-försäljning.Är målmedveten och har ett stort driv att vilja lyckasÄr kreativ, strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad.Har god erfarenhet av kundmöten med företag.Flytande svenska i tal och skrift.Innehar B-körkortVi erbjuder:Garantilön baserad på tidigare erfarenhet.Hög Provisionslön.Daglig coaching så att du utvecklas på bästa möjliga sätt.Möjligheter att jobba långsiktigt och klättra inom bolaget.Gemensamma friskvårdsaktiviteter på arbetstid(frivilligt).Heltidstjänst, mån-fre. 8-17Arbetsredskap såsom dator och mobiltelefon ingår i tjänsten.Start kan ske omgående, men startdatum är flexibeltberoende på aktuell kandidats förutsättningar kring detta. Sista ansökningsdag 15 maj, men sök gärna direkt då anställning kan ske innan ansökningstidens slut.Jobbtyp: Heltid, sex månaders provanställning tillämpas.Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. V i har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.Sista dag att ansöka är 2021-05-15OBG gruppen AB5685713