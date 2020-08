Cloud Solution Architect hos Sogeti - Sogeti Sverige AB - Datajobb i Gävle

Sogeti Sverige AB / Datajobb / Gävle2020-08-25Vad Sogeti erbjuder dig:Cloud är det bästa vi vet! Sogeti är en världsledande helhetsleverantör av Cloud-lösningar. Våra kunder vänder sig till oss när de behöver en långsiktig tjänstepartner och när de söker expertkunskap som kan leda dem framåt. Cloud är allt mer centralt hos våra kunder och vi fortsätter satsa starkt för att möta våra kunders behov.Vi har Cloud-kompetens över hela landet och idag arbetar ca 200 Sogetiare med teknologier såsom Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform och IBM Cloud. Globalt finns förstås många fler Cloud-experter att lära av och samarbeta med.Inom området har vi partnerskap på global nivå med Microsoft, Amazon, Google och IBM. Våra samarbeten ger oss möjlighet att ta del av de senaste nyheterna, unika utbildningar, och ny funktionalitet.Vi har spännande och utmanande uppdrag inom olika branscher med företag som är villiga att satsa och vara en del av den digitala förändringsresan. Hos oss får våra anställda utvecklas och arbeta med senaste teknologin inom DevOps och Cloud, oavsett leverantör.Som konsult med inriktingen Cloud använder du Sogetis och hela Capgemini-gruppens strukturkapital genom våra globala och nationella nätverk. Vårt kompetensområde inom Cloud tillåter dig att växa och ta plats, ta del av spännande dragningar från våra egna experter worldwide och våra partners. Så ta klivet uppåt på din Cloud-karriär och ta plats på Sogeti!Vi söker dig som har ett antal år i en liknande roll.Vi behöver dig som har den tekniska kompetens som krävs för att kunna förstå våra kunders befintliga IT-landskap och system; både vilka möjligheter de erbjuder och vilka begränsningar de har.Du ska ha en god förståelse för teknologi och se hur dagens teknologival påverkar långsiktigt. Vill du vara med och förflytta företag ut i molnet med allt vad det innebär har vi uppdragen för dig.På Sogeti förväntar vi oss en hög nivå på såväl personliga egenskaper som teknik- och verksamhetsförståelse. Du är en del av ett proffsigt team och vi stödjer dig förstås genom utbildning och våra omfattande kompetensnätverk.Du ska ha en mycket god kommunikationsförmåga och du behärskar både svenska och engelska i tal så väl som skrift.Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 20 kontor med totalt 1200 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska "value in the making"-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera - snabbt.Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini-koncernen i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini Group är multikulturell med 270 000 anställda i närmare 50 länder. 2019 omsatte Capgemini-koncernen tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro. People matter, results count.Alla människor ska ha samma möjligheter. Inte minst i sitt arbete, därför är jämställdhet en självklarhet för oss och vi tar mängder av initiativ för att främja detta, bland annat #addher. Sveriges största nätverk för kvinnor inom IT-branschen.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-25Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-30Sogeti Sverige AB5332198