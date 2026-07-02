Cloud Infrastructure Engineer
Cloudist AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-07-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Om rollen
Cloudist växer och vi söker nu en Cloud Infrastructure Engineer som vill växa tillsammans med oss.
Du kommer att ansvara för det löpande underhållet, stabiliteten och utvecklingen av vår molninfrastruktur genom att övervaka miljöer, hantera patchning och uppgraderingar samt stötta kunder med frågor och incidenter.
Du kommer att arbeta nära våra seniora arkitekter redan från dag ett och successivt utveckla din kompetens inom virtualisering, SDN och moderna molnplattformar.
Varför Cloudist?
Arbeta praktiskt med VMware, Virtuozzo, Cohesity, Veeam, Virtual Data Centers, nätverk och molnplattformar i en modern och varierad teknisk miljö.
Du arbetar direkt tillsammans med seniora arkitekter, inte enbart med ärendehantering.
Vi investerar aktivt i din utveckling så att du snabbt kan ta nästa steg i karriären.
Centralt kontor i Malmö med flexibla möjligheter till distansarbete. Vi värdesätter samarbete på plats och har en social företagskultur både på och utanför kontoret.
Kärnteknologier
VMware vSphere | Virtuozzo | Virtual Data Centers (VDC) | SDN och virtuella nätverk | Virtuella brandväggar | Molnplattformar | Linux och CLI | Windows Server | Backup och återställningslösningar
Ansvarsområden
Övervaka hälsa och prestanda i virtualiserings och molninfrastrukturmiljöer.
Utföra patchning, uppgraderingar och löpande underhåll av plattformen.
Identifiera och genomföra förbättringar som ökar stabilitet och effektivitet.
Felsöka och lösa infrastrukturrelaterade problem samt eskalera vid behov.
Stödja kunder med frågor och incidenter kopplade till molnportalen och deras infrastruktur.
Medverka vid presales aktiviteter, kund-demo och migreringsprojekt.
Bidra till och stödja inkommande kundmigreringar.
Dokumentera processer, driftrutiner och incidenthantering.
Samarbeta med seniora arkitekter kring plattformsutveckling och projekt. Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom infrastruktur, molntjänster eller systemadministration.
Erfarenhet av virtualiseringsplattformar såsom VMware ESXi, vCenter eller motsvarande.
Förståelse för nätverkskoncept i multi tenant miljöer, exempelvis virtuella nätverk, segmentering och routing inom VDC.
Kunskap om virtuella brandväggsregler och grundläggande säkerhetsprinciper.
Bekväm med att arbeta i Linux och CLI baserade miljöer.
Erfarenhet av Windows Server, inklusive administration, patchning och grundläggande felsökning i virtualiserade miljöer.
Förståelse för backup och återställning, inklusive backupscheman, lagringspolicyer, RPO, RTO och återställningsrutiner.
Meriterande
NSX-T eller liknande SDN lösningar
Backup för Microsoft 365
Skriptning i Bash eller Python
Grundläggande kunskaper inom Kubernetes
Anställningsinformation
Startdatum: Hösten 2026
Erfarenhet: 2+ år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: gamechanger@cloudist.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudist AB
(org.nr 559269-6313), https://www.cloudist.se/join-us/
Mäster Johansgatan 11 (visa karta
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211 21 MALMÖ Jobbnummer
9989900