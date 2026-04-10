Cloud Infrastructure Engineer
2026-04-10
Om Avidity
Avidity är ett specialiserat mjukvaruutvecklingsföretag med kontor i Berlin, Stockholm och Porto Alegre i Brasilien. Sedan 2012 har vi hjälpt IT-företag att bygga och driva tillförlitliga mjukvarusystem.
Våra kunder är främst tech-företag inom branscher som edtech, digital signage, transport och fintech. Vi stödjer dem med specialiserad expertis, går in i deras team för att stärka pågående projekt eller tar fullt ansvar för att leverera och driva kompletta system.
Parallellt med mjukvaruutveckling designar och driver vi den infrastruktur som kör våra kunders applikationer. Aviditys infrastructure engineers arbetar nära utvecklare för att bygga säkra, skalbara och tillförlitliga miljöer för moderna cloud-baserade applikationer.
Rollen
Vi söker en Cloud Infrastructure Engineer som kan hjälpa till att designa, driva och kontinuerligt förbättra de miljöer som kör våra applikationer och våra kunders applikationer.
I denna roll kommer du att arbeta över hela livscykeln för vår infrastruktur: designa och implementera miljöer, underhålla och övervaka produktionssystem samt förbättra utvecklarflöden såsom deployment och CI/CD pipelines. Vi arbetar nära utvecklingsteam för att säkerställa att applikationer körs tillförlitligt, säkert och effektivt i produktion.
I denna roll kommer du att arbeta med Linux-baserade system och modern infrastructure tooling för att bygga och driva containeriserade applikationer och cloud-miljöer. Du kommer att hjälpa till att automatisera infrastruktur, förbättra observability och operativa processer samt säkerställa att våra system uppfyller höga krav på tillförlitlighet och säkerhet.
Du kommer att ha betydande inflytande över hur infrastrukturen designas och drivs för de system du arbetar med.
Nyckelprojekt: Säker infrastruktur för finanssektorn
Som en del av denna roll kommer du att arbeta med en plattform som utvecklats för en kund inom finanssektorn. Systemet levereras som en komplett tjänst, där vi ansvarar för både applikationen och infrastrukturen den körs på.
Plattformen verkar i en starkt reglerad miljö och måste uppfylla strikta krav på säkerhet och efterlevnad av finansiella regelverk. Den integrerar också med externa myndigheter och tillsynssystem, vilket ställer ytterligare krav på operativ tillförlitlighet och spårbarhet.
Du kommer att bidra till utveckling och drift av den cloud-infrastruktur som stödjer plattformen, och hjälpa till att säkerställa att den körs i en kontrollerad och tillförlitlig miljö som lämpar sig för kritiska finansiella tjänster.
Detta projekt erbjuder möjligheten att arbeta med infrastruktur där säkerhet och ansvarstagande är grundläggande designprinciper snarare än tillägg i efterhand. Plattformen är byggd för långsiktig stabilitet och förutsägbara operationer i ett sammanhang där system måste tåla både operativa krav och extern granskning.
Vad du kommer att få göra
Konfigurera, administrera och automatisera Linux-baserad infrastruktur
Bygga och underhålla automatiserade deployment- och integrationspipelines
Övervaka, felsöka och kontinuerligt förbättra produktionssystem
Designa och driva high-availability-infrastruktur, inklusive failover mellan datacenter
Implementera infrastructure automation och configuration management
Säkerställa starka säkerhetsrutiner, inklusive secrets management, access control och säker systemkonfiguration
Designa och underhålla strategier för backup och disaster recovery
Arbeta nära utvecklare för att diagnostisera och lösa problem i produktionsmiljöer
Kärnteknologier
Kubernetes
OpenStack
Docker
Ansible
Git
CI/CD-system såsom GitHub Actions eller Jenkins
Nginx
Let's Encrypt
PostgreSQL
Microsoft SQL Server
Cloud-plattformar såsom AWS, GCP eller Azure
För att lyckas i denna roll tror vi att du
Har stark Linux-kunskap och är bekväm med att driva produktionssystem
Har erfarenhet av att designa och driva infrastruktur för moderna applikationer
Är bekant med container orchestration-plattformar såsom Kubernetes
Har erfarenhet av OpenStack-miljöer (meriterande)
Tycker om att automatisera infrastruktur och operativa processer
Har en stark medvetenhet om security best practices inom infrastruktur och drift
Är bekväm med att arbeta med cloud-plattformar, oavsett leverantör
Förstår vikten av tillförlitlighet, redundans och failover i produktionsmiljöer
Samarbetar väl med utvecklare och tycker om att tillsammans lösa operativa utmaningar
Är flytande i engelska
Att arbeta på Avidity
På Avidity kommer du att arbeta nära utvecklare och infrastrukturspecialister på våra kontor i Berlin, Stockholm och Porto Alegre. Vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och att ta ansvar för de system vi bygger och driver.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö som kombinerar remote work med tid på vårt kontor i Stockholm. Våra ingenjörer är vana vid att arbeta över geografiska platser och tidszoner, och vi lägger stor vikt vid tydlig kommunikation och förtroende.
Vi söker någon som vill växa tillsammans med Avidity i Sverige och bidra till att bygga tillförlitlig infrastruktur för långsiktiga kundprojekt. Många av våra uppdrag är långvariga, vilket gör att vi kan ta verkligt ansvar för de system vi designar och driver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: jobs@avidity.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avidity AB
https://avidity.com.br/sv/
Alessandra Saboia alessandra@avidity.se
