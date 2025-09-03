Cloud Engineer
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 2+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Vi söker en Cloud Engineer till ett uppdrag.
I denna roll kommer du att arbeta med att bygga och utveckla kundens landing zone samt se till att managerade tjänster kan levereras på ett smidigt sätt.
Du kommer också vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla interna plattformar, Termit och ITS.
För att lyckas i detta uppdrag är det viktigt att du har en stark initiativförmåga och arbetar proaktivt. Du behöver kunna förmedla teknik, mål och utmaningar på ett pedagogiskt och tydligt sätt, samtidigt som du är självgående och har förmågan att planera och driva ditt arbete framåt. Rollen kräver också att du är leveransfokuserad och kan säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och levereras i enlighet med överenskomna tidsramar.
Ska-krav:
Du har minst två (2) års erfarenhet av att ha arbetat som molntekniker, eller motsvarande inom molnplattformen GCP.
Du har minst ett (1) tidigare uppdrag från att ha arbetat i en produktionsmiljö med molnplattformen GCP.
Du har kunskap om infra arkitektur inom Kubernetes.
Du har relevant akademisk utbildning eller annan dokumenterad kunskap inhämtad genom utbildningar, certifieringar eller erfarenhet.
Du har minst ett (1) tidigare uppdrag inom cloudmigrering, alternativ nyuppsättning av en cloudmiljö såsom landingzone mm.
Du har god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
Bör-krav
Du har mer än ett (1) tidigare uppdrag inom cloudmigrering alternativ nyuppsättning av cloudmiljö såsom landingzone mm.
Du har erfarenhet och kunskap inom IaC och gärna cloud build.
Du har erfarenhet och kunskap inom crossplane.
Du har erfarenhet och kunskap inom FinOps.
Du har erfarenhet och kunskap inom Observability och gärna Grafana
Du har erfarenhet inom områden nätverksarkitektur såsom API Gateway, lastbalanserare, nätverkssegmentering.
Du har erfarenhet av att arbeta med moderna säkerhetsprinciper som Zero Trust, Least Privelege och DevSecOps.
Du har erfarenhet från flera uppdrag där du arbetat i komplexa och transaktionsintensiva IT-miljöer riktade mot B2C, till exempel inom detaljhandel, bank eller finans. I dessa miljöer har du hanterat högt ställda krav på tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
