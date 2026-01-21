Cloud / DevOps-utvecklare
Futuria People AB / Datajobb / Varberg Visa alla datajobb i Varberg
2026-01-21
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Varberg
, Halmstad
, Mölndal
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren Cloud- eller DevOps-utvecklare med stark känsla för drift, infrastruktur och förbättring? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Kund är en ledande aktör inom klimatsmarta och energieffektiva lösningar och utvecklar smart mjukvara och system som hjälper deras uppdragsgivare att nå sina hållbarhetsmål. Företaget har en stark marknadsposition och värnar om sina långsiktiga kundrelationer. Du kommer in i välmående verksamhet där dina närmaste kollegor kommer göra sitt yttersta för att du ska trivas så bra som möjligt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Om tjänsten Kund söker en erfaren och självgående person som vill ta ett helhetsansvar för deras cloud-miljö. Idag hanteras mycket av drift och infrastruktur av utvecklarna själva, och kunden vill nu stärka teamet med någon som kan ta över, förfina och vidareutveckla cloud-miljön så att utvecklarna kan fokusera mer på applikationsutveckling.
Din uppgift blir att förbättra, strukturera och modernisera hur kunden arbetar med drift, infrastruktur och cloud-plattformar. Miljön är baserad på Azure och Kubernetes, och rollen omfattar både förvaltning och vidareutveckling av klustrade miljöer.
Rollen innebär stort mandat och ansvar, där du är med och fattar beslut kring arkitektur, arbetssätt och teknisk riktning för kundens cloud- och driftmiljö. Du får vara med och sätta struktur och långsiktiga tekniska vägval i en modern plattformsmiljö där tekniker som CI/CD, Infrastructure as Code, observability och säkerhet är naturliga delar av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter
Proaktivt arbete med drift och underhåll av cloud-plattformen
Monitorering med tydligt fokus på förebyggande förbättringar
Täta samarbeten med utveckling kring hur applikationer ska driftas
Vidareutveckling av cloud-plattformen - "bygga och förbättra", inte bara förvalta
Deltagande i diskussioner kring arkitektur och driftstrategi
Du blir även involverad i arbete med:
Test och kvalitetssäkring (QR)
Lasttester
Penetrationstester (pentest)
Du erbjuds
Stora utvecklingsmöjligheter samt utbildningar
Möjlighet att vara med och bygga och vidareutveckla nya produkter och plattformar
En företagskultur som präglas av passion, trygghet, kreativitet och kompetens
Goda anställningsvillkor och en trivsam arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är självgående och trygg i din roll
Har flera års erfarenhet inom Cloud / DevOps / Operations
Har praktisk erfarenhet av Azure och Kubernetes i drift
Kan förvalta, förbättra och vidareutveckla befintliga cloud-miljöer
Har goda kunskaper i Linux och scripting (t.ex. Bash)
Arbetar proaktivt och trivs i nära samarbete med utveckling
Har god förståelse för infrastruktur och drift (monitorering, DNS, certifikat)
Trivs i miljöer där stabilitet, säkerhet och skalbarhet är affärskritiskt
Meriterande
Erfarenhet av CI/CD, Infrastructure as Code eller observability
Erfarenhet från miljöer med realtidsdata eller industriella system
Tidigare erfarenhet av branscher som industri, fordons- eller läkemedelsindustrin
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Varberg / distans
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst teknik, samhällsbyggnad, infrastruktur och energi. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7081719-1800319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9696490