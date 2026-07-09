Cloud Architect inom Google Cloud
Nordicrule AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du arbeta med några av marknadens mest moderna molnlösningar och hjälpa företag att accelerera sin digitala transformation genom Google Cloud?
Vi söker nu en erfaren Cloud Architect som vill ta en nyckelroll i ett snabbväxande konsultbolag med stark specialistkompetens inom Google Cloud. Här får du möjlighet att arbeta nära kunder, leda tekniska initiativ och påverka både arkitektur, strategi och implementation i komplexa molnmiljöer.
Rollen passar dig som drivs av teknik, trivs i en konsultativ roll och vill arbeta i framkant inom moln, AI och digitalisering.
OM BOLAGET
Bolaget är en ledande specialist inom Google Cloud och hjälper företag att accelerera sin digitala transformation genom moderna molnplattformar, produktivitetslösningar och AI-drivna tjänster.
Verksamheten präglas av innovation, teknisk spetskompetens och ett starkt fokus på att skapa affärsvärde för kunderna. Teamet består av erfarna specialister som arbetar nära kunder genom hela resan – från strategi och rådgivning till implementation, utbildning och långsiktig utveckling.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder en internationell arbetsmiljö där samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling står i centrum.
OM ROLLEN
Som Cloud Architect ansvarar du för att leda och utveckla kunders molnresor med fokus på Google Cloud Platform. Rollen kombinerar tekniskt ledarskap, rådgivning och kundnära arbete där du får vara delaktig genom hela leveransprocessen.
Du arbetar nära kunder, utvecklingsteam och interna specialister för att designa framtidssäkra lösningar och säkerställa att kundernas molnmiljöer är skalbara, säkra och optimerade.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Leda kundprojekt inom Google Cloud Platform från planering till implementation
Genomföra workshops, utbildningar och tekniska rådgivningsinsatser
Designa och utveckla skalbara molnarkitekturer utifrån kundernas verksamhetsbehov
Ge tekniskt stöd och lösa komplexa tekniska utmaningar hos kunder
Arbeta nära kundernas utvecklingsteam för att implementera best practice inom molnteknik
Delta i både pre-sales och post-sales samt stötta säljorganisationen med teknisk expertis
Bidra till kundernas AI-strategi och vägleda dem i användningen av moderna AI-tjänster inom Google Cloud
Säkerställa hög kvalitet inom molnsäkerhet, governance och kostnadsoptimering
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och passar dig som vill kombinera djup teknisk kompetens med ett konsultativt arbetssätt.
VI SÖKER DIG SOMHar minst fem års erfarenhet som Cloud Architect eller i en liknande kundnära teknisk roll
Har gedigen erfarenhet av Google Cloud Platform och moderna molnarkitekturer
Har praktisk erfarenhet av att designa och implementera skalbara molnlösningar
Har erfarenhet av att leda kundprojekt, workshops och tekniska utbildningar
Har arbetat konsultativt och trivs i en rådgivande roll gentemot kunder
Har god förståelse för molnsäkerhet, compliance och kostnadsoptimering
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
EXTRA MERITERANDE OM DUHar specialistkompetens inom exempelvis data, infrastruktur eller AI på Google Cloud
Har Google Cloud-certifieringar eller motsvarande certifieringar från andra molnplattformar
Har tidigare arbetat hos en Google Cloud-partner eller liknande specialistkonsultbolag
Har erfarenhet av multicloud- eller hybridmolnsmiljöer
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Konkurrenskraftig med attraktiva förmåner
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Stockholm med möjlighet till hybridarbete
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9998456